Летний концерт Томаса Андерса в Тойла пока в силе

Сцена и парк очаровали

Обещает град хитов

Организатор пообещал, что если концерт состоится, то 10 июля с певческой сцены в Тойла ожидается настоящий град хитов. В исполнении "Thomas Anders & Band" в течение полутора часов будут звучать "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady" и много других популярных мелодий.