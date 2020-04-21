Летний концерт Томаса Андерса в Тойла пока в силе

Томас Андерс покорил сердца миллионов как солист ансамбля "Modern Talking". В 2011 году Хейко Мерикан привозил певца на ретрофестиваль в Вильянди. Услышав через два года от одного знакомого идавирусца, что Томас Андерс выступает в Тойла, решил и сам приехать на концерт.

Сцена и парк очаровали

- В Ида-Вирумаа я бывал и раньше, но в Тойла тогда оказался впервые. Поначалу меня очаровали певческая сцена и весь парк, да и сама атмосфера мероприятия. Было очевидно, что здесь есть синергия и в Тойла можно устраивать разные интересные вещи. Я увидел на том концерте огромное количество людей. Через мероприятие прошло около 30000 человек. Когда Андерс вышел на сцену, то и сам сказал: вау, что творится! - вспоминает Мерикан.

Увиденное на шахтерском празднике позднее заставило его задуматься о том, чтобы и самому организовать что-нибудь в Тойла.

- Правда, эйфории у меня не было. В тот момент я, пожалуй, недооценивал Ида-Вирумаа, ведь в СМИ постоянно писали, что ситуация тут сложная, денег у здешних людей нет. Теперь я вот уже пятое лето устраиваю концерты в Тойла. Тойла - это крепкий орешек, но до сих пор он не подводил.

Для концертов с билетами такое количество публики, как в День шахтера, конечно, недостижимо. "Сандра летом 2016 года стала сюрпризом из сюрпризов, мне даже не верилось, что соберется две с половиной тысячи человек. По крайней мере столько же публики необходимо и теперь, чтобы не остаться внакладе", - отметил Мерикан.

В 2013 году выступление звезды в Тойла, с учетом его гонорара и выполнения требований, обошлось примерно в 50000 евро. "Примерно такой же будет сумма и теперь. В "Facebook" вижу, что интерес к мероприятию есть. За две недели предварительной продажи было куплено более ста билетов. Это неплохо, если учесть, что люди напуганы и никто не знает, что будет дальше".

ХЕЙКО МЕРИКАН:

Соглашения имеются и билеты мы продаем.

Мерикан надеется, что к лету коронавирус отступит. "Состоится ли концерт, зависит от того, откроются ли границы и позволят ли устраивать мероприятия. Сейчас все организаторы в неведении. Соглашения о концерте Томаса Андерса имеются и билеты мы продаем. Дела двигаются в позитивном направлении, но полной уверенности, к сожалению, нет".

Если к лету мероприятиям дадут зеленый свет, то Мерикан постарается наряду с эстонской публикой охватить и русскоязычную. "Хочу доказать себе, что сумею привлечь нарвитян".

Обещает град хитов

Организатор пообещал, что если концерт состоится, то 10 июля с певческой сцены в Тойла ожидается настоящий град хитов. В исполнении "Thomas Anders & Band" в течение полутора часов будут звучать "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady" и много других популярных мелодий.

Томас Андерс выступал с Дитером Боленом до конца девяностых, а затем посвятил себя сольной карьере.

- Томас Андерс решил пойти по проторенной дорожке и не предавать забвению многолетнее творчество "Modern Talking", для чего имелась веская причина, ведь к тому времени было продано более 125 миллионов разноформатных записей ансамбля, - отметил Мерикан.