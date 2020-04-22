"Lidl" в Нарве строят без лишних слов

- На данный момент еще слишком рано давать комментарии о времени открытия нашего магазина и о дальнейших планах, - сказала "Северному побережью" пресс-представитель ТОО "Lidl Eesti" Катрин Сеппель.

Строительство ведется по адресу: Таллиннское шоссе, 7, где прежде много лет был пустырь, затем приобретенный фирмой "MMS Property Solution" (ныне "Lidl Eesti") в феврале 2017 года. Нарвская горуправа потребовала от нового собственника провести архитектурный конкурс - и таковой благополучно состоялся с понравившимся местным властям результатом.

Хотя о планах расширения на Эстонию немецкой сети магазинов дешевых товаров "Lidl" нигде официально не заявлялось, уже видно из регистра, что в штате "Lidl Eesti" около 80 работников. Их средняя оценочная нетто-зарплата превышает 2100 евро, так что ясно, что набраны руководители высокого и среднего звена.

О наборе рядовых работников эстонский веб-сайт "Lidl" пока не сообщает, равно как и не говорит, сколько всего магазинов и когда именно они откроются в Эстонии.