Чт, 23.04.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Премьер-министр Юри Ратас: с новым заводом неизбежно связаны риски и опасности

По словам Юри Ратаса, ни он, ни кто-либо другой не смогут сейчас поклясться на крови, какой будет цена нефти через пять или десять лет, однако новый завод масел необходим Эстонии как в экономическом, так и в социальном смысле.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Премьер-министр Юри Ратас признал в понедельник в Рийгикогу, что строительство в Ида-Вирумаа нового завода масел стоимостью примерно 300 миллионов евро - это рискованное начинание, однако завод необходим для Эстонии как в экономическом, так и в социальном плане, чтобы в регионе сохранились хорошие рабочие места.

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Отвечая в понедельник на запрос соцдемов о будущем Ида-Вирумаа, премьер-министр был вынужден сосредоточиться в основном на защите строительства нового завода масел в Ида-Вирумаа, поскольку, по оценке оппозиционных партий, велик риск, что истраченные на строительство завода 300 миллионов окажутся выброшенными на ветер, так как сланцевое масло неконкурентоспособно на рынке, и к тому же это не согласуется с политикой климатической нейтральности Евросоюза.

Угроза, что 300 миллионов улетят на ветер

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