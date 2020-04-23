Премьер-министр Юри Ратас: с новым заводом неизбежно связаны риски и опасности

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Отвечая в понедельник на запрос соцдемов о будущем Ида-Вирумаа, премьер-министр был вынужден сосредоточиться в основном на защите строительства нового завода масел в Ида-Вирумаа, поскольку, по оценке оппозиционных партий, велик риск, что истраченные на строительство завода 300 миллионов окажутся выброшенными на ветер, так как сланцевое масло неконкурентоспособно на рынке, и к тому же это не согласуется с политикой климатической нейтральности Евросоюза.