Причиной взрыва стало приведение реактора в нестабильное состояние при испытании систем безопасности реактора, а также особенности его конструкции. В результате ионизирующего излучения многие люди подверглись облучению и умерли.

На ликвидацию последствий аварии отправили много людей, они тоже облучились. Я напоминаю об этой дате, поскольку сам тоже с первого дня вместе с другими идавирусцами находился в зоне аварии, и могу отметить: та авария имеет немало схожего с возникшей ныне ситуацией из-за коронавируса.

Чернобыльская катастрофа была, правда, более локальной по сравнению с охватившим сейчас почти всю планету коронавирусом. Тем не менее в них есть общее: оба несчастья сопровождались обоснованными страхами людей.

Вызываемые радиацией нарушения здоровья были большей частью незаметными и проявлялись в виде других заболеваний. То же самое с коронавирусом, который особенно пугает своей невидимостью и непредсказуемым поведением. В то же время он часто проявляется в виде других заболеваний, ударяя по слабым местам в организме человека. Мы ни в коем случае не должны легкомысленно относиться к этому возбудителю заболевания, полагая, будто того, чего не видно, не существует.

Когда мы думаем, дескать, этот вирус меня до сих пор не трогал, значит, и относиться к нему могу с легкостью, то грубо ошибаемся. Таким отношением мы можем нанести большой вред как своим близким и самим себе, так и чужим людям, с которыми сталкиваемся. Пропаганда смягчения чрезвычайного положения столь же антинаучна, как, например, разговор о существовании плоской, а не круглой, Земли.

Это правда, что кто-то переносит болезнь тяжелее, кто-то - сравнительно легко, однако бесследно она наверняка не проходит. Как связанные с радиацией хвори бьют по ликвидаторам последствий аварии на АЭС еще и сейчас, 34 года спустя, так и с вызванными коронапандемией проблемами нам придется столкнуться в будущем в смысле как здоровья, так и экономики.