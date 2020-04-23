Шахта "Estonia" вновь приступит к работе в понедельник

В связи с остановкой работы расположенной в Вяйке-Пунгерья Алутагузеской волости шахты, относящейся к концерну "Eesti Energia", порядка 700 человек находились дома более трех недель.

- К настоящему времени инфицированный работник выздоровел, и, насколько нам известно, другим работникам болезнь не передалась. В результате можно возобновить добычу, при этом уделяя особое внимание мерам предосторожности для предотвращения распространения вируса, - сказал председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола.

До принятия решения об открытии шахты предприятие консультировалось с Департаментом здоровья.

Вайнола добавил, что в период остановки шахты все меры предосторожности были тщательно пересмотрены еще раз. Он отметил, что ношение защитных масок или респираторов обязательно на всей территории предприятия, как на поверхности, так и во время транспортировки работников под землю. "Необходимое количество средств индивидуальной защиты и дезинфекции для этого имеется", - добавил Вайнола.