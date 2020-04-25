Сб, 25.04.2020
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Йыхвиская оппозиция хочет приостановить взимание платы за детсад

Йыхвиский детсад "Pillerkaar" - одно из трех детсадовских зданий в волости.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Входящая в Йыхви в оппозицию фракция Партии реформ подала проект, предусматривающий приостановку в Йыхви внесения платы за детсад на время коронакризиса.

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"В связи с объявленным в Эстонии 12 марта 2020 года чрезвычайным положением у многих йыхвиских семей неожиданно образовалась незапланированная прореха в бюджете. В Йыхви много семей с детьми, где один или оба родителя потеряли работу, что привело к тяжелому финансовому положению", - говорится в пояснительной записке к проекту о временной отмене платы за детсад.

Отмена платы задним числом 

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