Йыхвиская оппозиция хочет приостановить взимание платы за детсад

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"В связи с объявленным в Эстонии 12 марта 2020 года чрезвычайным положением у многих йыхвиских семей неожиданно образовалась незапланированная прореха в бюджете. В Йыхви много семей с детьми, где один или оба родителя потеряли работу, что привело к тяжелому финансовому положению", - говорится в пояснительной записке к проекту о временной отмене платы за детсад.