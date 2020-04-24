ФОТО ДНЯ: В Кохтла-Ярве начался монтаж искусственного газона

Проектный руководитель строительной фирмы "YIT Ehitus" Андрес Винклер сказал, что рулоны искусственного покрытия были доставлены еще прошлой осенью, но пришлось подождать, пока потеплеет, чтобы их уложить. "Монтаж газона займет пару недель: нужно уложить рулоны, склеить, засыпать резиновой крошкой. После этого останутся еще работы по благоустройству", - сказал он.

Первое в Ярвеской части города Кохтла-Ярве полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном и освещением, на строительство которого ушло более 1,1 миллиона евро, должно быть готово в конце мая. Рядом с полем находятся также трибуна на 250 мест и площадки для игры в баскетбол и волейбол.