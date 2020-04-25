Сб, 25.04.2020
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Смена власти в Люганузе набрала обороты

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам в пятницу утром подал прошение об отставке.

ФОТО: Мatti Kämärä / Põhjarannik

За состоявшимся в четверг вечером голосованием по вотуму недоверия, в результате которого сняли с должности председателя волостного собрания Дмитрия Дмитриева, последовало заявление об отставке волостного старейшины Виктора Рауама, что, в свою очередь, совпало с обнаружением коронавируса в кивиылиском детсаду. Это повлечет за собой проведение заседания волостного собрания в срочном порядке и, по всей вероятности, в течение недели волостным старейшиной выберут Андреа Эйхе.

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На заседании Люганузеского волостного собрания в четверг вечером состоялось голосование по вотуму недоверия, по итогам которого сняли с должности год руководившего волостным собранием в Люганузе члена Рийгикогу Дмитрия Дмитриева. Также передали заявление о выражении недоверия старейшине Люганузеской волости Виктору Рауаму, однако в пятницу утром старейшина подал прошение об отставке, согласно которому он покинет должность 27 апреля.

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