Дом на Вахтра, 23 исчезает с лица города

Падение цен на недвижимость и плохая экономическая ситуация на северо-востоке Эстонии заставляла кохтлаярвесцев покидать жилье и уезжать в другие города. Дом на Вахтра, 23 называли самым проблемным уже несколько лет, но долгое время ничего не могли сделать, так как большая часть квартир в доме имеет собственников и городскому управлению пришлось разыскивать этих людей, неоднократно высылать им предписания с требованием принять меры к приведению в порядок своей собственности. Усилия оказались безрезультатными, и когда стало очевидно, что надежды на то, что собственники сами займутся сносом здания, приняли решение, что город сам займется этим вопросом.

Снос дома обойдется в сумму около 32000 евро, при этом примерно половину средств вернет государство как собственник части квартир. Здание исчезнет с лица города, отходы вывезут и разровняют площадку. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, городские власти открыты для любых предложений по использованию площадки - например, Кохтла-Ярвеская государственная гимназия обращалась с предложением строительства дома учителей, которые будут приезжать в город, возможно, потребуется также дом для учеников, где смогли бы жить дети из других регионов.