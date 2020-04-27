Нарвская велопешеходная дорожка через год наконец дотянется до Нарва-Йыэсуу

Начинающиеся проектирование и строительство являются вторым этапом создания сети пешеходных и велосипедных дорожек в нарвском регионе. Речь идет о продлении уже имеющихся дорожек вдоль шоссе Таллинн - Нарва и вдоль оживленной автодороги на Нарва-Йыэсуу.

В первом случае продление существующей дорожки в западном направлении до перекрестка Пеэтерристи (административная территория города Нарва-Йыэсуу) составит 2,3 километра, во втором случае продление до существующей такой же дорожки в курортном Нарва-Йыэсуу - 4,7 километра.

Первый и намного более объемный этап создания сети пешеходных и велосипедных дорожек в нарвском регионе был успешно воплощен в 2018-2019 годах.

Изначально планировалось построить или по-новому разметить все задуманные в нарвском регионе велодорожки - более 40 километров - одним этапом. Соответствующий европроект подготавливался в департаменте городского развития и экономики с 2013 года. Однако по ходу дела проектирование и строительство конкретно двух вышеперечисленных отрезков затянулись и потому были выделены в отдельный этап.

Затруднения с этими отрезками поначалу возникали из-за принципиальных разногласий между управами Нарвы и тогдашней Вайвараской волости, а потом из-за согласований с владельцами участков затрагиваемой частной недвижимости.

Наконец 24 апреля по итогам конкурса ценовых предложений договор о подготовке строительного проекта и строительстве двух последних участков был подписан с АО "YIT Eesti". Объявленная стоимость контракта - 2387982 евро, не считая налог с оборота.

В ходе длившегося с января тендера предложения представили всего три строительных предприятия. Все последующее время, как объяснял директор департамента городского развития и экономики Юрий Сайя, шла процедура оценки предложений и квалификации оферентов, в том числе им задавались уточняющие вопросы.

- Строительные работы могут начаться сразу после подписания договора. Окончание работ будет зависеть в значительной степени от погодных условий осенью-зимой. В договоре стоит срок - 12 месяцев, - прокомментировал Сайя.