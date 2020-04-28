Волость Алутагузе возьмет на себя 40% цены на питьевую воду

В четверг Алутагузеское волостное собрание рассмотрит проект решения, предусматривающего компенсацию 40% цены на воду всем людям, подключившимся к волостной системе центрального водоснабжения.

- Алутагузеская волость определенно не единственное самоуправление, которое дотирует снабжение своих жителей питьевой водой. В Ида-Вирумаа кроме нас, возможно, больше никого нет, но, к примеру, в редконаселенной южной Эстонии это практикуется, - рассказал волостной старейшина Тауно Выхмар.

По его словам, рассматривалось несколько вариантов компенсации, выбрали тот, который обеспечивает равное обращение со всеми жителями волости.

Волость Алутагузе подняла тему компенсации в связи с унификацией цен на воду.

Раньше стоимость воды дотировали для жителей в бывшей Мяэтагузеской волости, где цены в деревнях и поселках различались.

В нынешней волости самая дорогая вода в районе Тудулинна, где кубометр стоит 1,3 евро; в одних районах цена кубометра составляет 90 центов, в других - 70 центов, в деревнях - 40 центов.

С этого года централизованное водоснабжение в волости находится под управлением ТОО "Alutaguse Haldus".

- Запрашиваемая ими цена - чуть больше двух евро за кубометр. Чтобы для людей рост цены не был слишком резким, мы посчитали необходимым частично его компенсировать. В качестве верхнего предела взяли действующую в Тудулинна уже несколько лет цену 1,30 евро за кубометр, так что жителям Тудулинна не придется платить сверх этого, - пояснил Выхмар.

Давление на цену воды, по его словам, есть и будет. Согласно исследованию Министерства окружающей среды, для поддержания функционирования системы центрального водоснабжения на хорошем уровне цена на воду должна оставаться в пределах от пяти до восьми евро за кубометр.

Компенсацию получат все жители волости, присоединившиеся к системе центрального водоснабжения, при наличии установленного водным предпринимателем счетчика воды.

Компенсацию выделят в виде целевого финансирования водному предпринимателю, который при выставлении счета клиенту укажет стоимость проданной услуги водоснабжения и отдельно со знаком минус - сумму компенсации.