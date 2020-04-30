Если в погожий весенний день (вновь) захочется ознакомиться с водопадами Ида-Вирумаа, то одна из возможностей для этого - проехаться по маршруту Сака - Пюхайыэ - Силламяэ. А в придачу получите и поездку на несколько километров вдоль берега моря.

Гордостью Ида-Вирумаа является то, что из семи самых высоких водопадов Эстонии шесть расположены на здешнем глинте. То есть семейный день на природе можно провести, покоряя "высотные" водопады. Но поскольку водопад Валасте осмотрен уже десятки раз, то такая идея не привлекает.

Вместо этого мы составляем компактный маршрут и выбираем трио водопадов, которые просто найти, к которым просто подобраться и которые удобно осматривать. Так, план предусматривает водопад Кивисилла в Сака, водопад Алуоя в Пюхайыэ и водопад Лангевоя под Силламяэ.

Будто в мастерской каменотеса

Мы решаем начать с Сака, ведь помним с прежних поездок, что там придется преодолевать ступеньки. Остальные два водопада не устремляются с глинта вниз и их осмотр не требует каких-то усилий. Напротив, как в Алуоя, так и в Лангевоя имеются прекрасные возможности дать отдых ногам и устроить пикник.

Однако перекус еще надо заслужить. Есть несколько возможностей добраться до водопада Кивисилла. Выбираем такой, где меньше всего подстерегает страх высоты. От бывшей пограничной вышки, расположенной на территории мызы Сака, проходим немного в направлении столицы и находим ведущую на берег моря зигзагообразную лестницу. На ее изгибах сооружены платформы, где можно отдышаться и полюбоваться красотами глинта.

Очутившись на берегу, испытываем ощущение, будто попали в мастерскую каменотеса: часть камней уже обработаны и гладкие, а часть под шапкой мха ждут руки мастера. Если художнику по камню надоест работа по специальности, он между делом может позабавиться и синей глиной.

Чтобы попасть к водопаду, поворачиваем в сторону Онтика. Уровень воды позволяет на сей раз преодолеть каменисто-песчаную полоску берега, не замочив ног. Правда, иногда приходится перелезать через упавшие вниз коряги или пролезать под ними.

О приближении к цели путешествия дает знать шум падающей воды. Природная тропа ведет вверх - и вот уже видна низвергающаяся двумя уступами водяная красота! 22 метра высоты обеспечили этому водопаду второе место после водопада Валасте.

Водопад Кивисилла (Сака) после снежной зимы. Сейчас он не такой многоводный, но, несмотря на это, представляет собой мощное зрелище. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Напоследок остается преодолеть совсем немного - по чуть ли не вертикальной лестнице, ведущей вверх. К счастью, лестница, напоминающая стремянку, оснащена перилами, и если не смотреть по сторонам, то и боящийся высоты человек поднимется там без вызова на помощь спасателей. Однако некоторое время не будет хотеться вновь испытать это "впечатление".

Чтобы унять дрожь в ногах и успокоить нервы, подходит пологий, но имеющий переменчивый характер каскад Алуоя на краю деревни Пюхайыэ. Если приближаться к водопаду со стороны мотовиллы, то можно проехать по новому деревянному мосту. Деревянные смотровые платформы тоже усиливают ощущение духа деревни. Долина с известняковым основанием обнажает вдобавок к водопадам несколько источников.

Руководителю Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигиной импонирует, что водопад Алуоя все время меняется. "Иногда этот каскад очень стремительный, а когда впадает в реку Пюхайыги, то становится очень спокойным и медленным. Как жизнь проходит в движении и изменении, так и водопады Алуоя постоянно меняются".

Характер у водопада Алуоя переменчивый - то порывистый, то медлительный. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ида-вируский туркоординатор, географ по специальности Кадри Ялонен говорит, что водопад Алуоя - ее любимец.

- Особенно мне нравился водопад Алуоя до того, как его цивилизовали. Смотровые платформы, правда, не очень мешают, но ведь там вырубили большую часть кустарника и хмеля. В 1990-е годы возникало ощущение, будто Алуоя - место обитания фей. Если пройти вверх по течению, то там еще сохранилось немного кустарника и можно получить представление о том, как там было раньше: полностью заросшее хмелем очень таинственное место. Надеюсь, что феи в этом диком уголке остались.

Наступление людского поселения

Если Алуоя может казаться более цивилизованным по сравнению со своим прежним, первозданным видом, то в Лангевоя ощущается прямое наступление цивилизации. Местоположение под боком у города Силламяэ оставляет свою печать. Над водопадом возвышаются дачи, будто куры на насесте, и близость людского поселения "обогатила" природу разбросанными вокруг полиэтиленовыми пакетами. RMK построил в Лангевоя площадку для отдыха и разведения костра, но все равно кто-то развел огонь в выбранном на свое усмотрение месте и оставил альтернативное кострище дымящимся после своего ухода.

На закорках у Лангевоя "сидят" дачи. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ингрид Кулигина говорит, что Лангевоя - это "другой водопад", так как находится не у моря, как и водопад Алуоя. "Ты можешь дошагать до него, посидеть, посмотреть. Например, в Валасте ты нигде не сможешь посидеть и в то же время насладиться видом водопада", - сравнивает она.

Из ида-вируских водопадов только Лангевоя и Валасте поместились в вышедшей в прошлом году книге "101 уголок природы Эстонии" ("101 Eesti looduspaika"). Ее автор биолог и журналист по образованию Индрек Рохтметс пишет, что вдобавок к расположенным в самом центре города и спускающимся к морю ступеням лестниц, построенных в сталинском стиле, в городе можно найти еще одни, не представляющие ни один из архитектурных стилей, но если бы пришлось придумать такой стиль, то для него, пожалуй, подошло бы название "глинтовый стиль".

"На городской территории расположен объявленный памятником природы водопад Лангевоя с его ступенчатыми каскадами. Ниже водопада расположен каньон с крутыми известняковыми стенами десятиметровой высоты. Каскад, водопад и каньон превращают весенний Лангевоя в выдающуюся достопримечательность".

Так почему бы нынешней весной не посмотреть собственными глазами на эту выдающуюся достопримечательность?