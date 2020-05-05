Ольга Жаркова проводит виртуальные экскурсии из дома, но мечтает о Белом зале

Санкт-петербургский Государственный Русский музей, в котором хранится крупнейшее в мире собрание российского изобразительного искусства, 25 апреля отметил 125-летие. Руководители Кохтла-Ярве отправили виртуальные поздравления в адрес юбиляров, ведь партнерские отношения с этим музеем у города сланцевиков продолжаются уже 15 лет - в 2005 году именно здесь открылся его первый зарубежный виртуальный филиал.

Обменявшись теплыми пожеланиями в юбилейный день, руководитель Кохтла-Ярвеского филиала Ольга Жаркова организовала часовую виртуальную прогулку по залам Русского музея, познакомив всех, кто присоединился, с его историей.

- Во время пандемии двери всех музеев закрыты, но Русский музей ежедневно проводит различные виртуальные экскурсии, и это здорово, ведь компьютерные технологии позволяют посетителям увидеть порой даже больше, чем в реальности, - рассуждает Ольга Жаркова. - Можно смоделировать обстановку какого-то музейного зала, какой она была сотню лет назад. Последние достижения информационных технологий и трехмерного компьютерного моделирования позволяют попутешествовать прямо в картине, переходить из одной картины в другую, словно почувствовать себя непосредственными участниками событий...

Дважды в месяц выходит в онлайн

Во время карантина Ольга продолжает проводить познавательные лекции - выходит в онлайн дважды в месяц. В апреле рассказала о пасхальных традициях в изобразительном искусстве и заставила слушателей улыбаться - представила тему юмора в художественных произведениях.

- Сейчас многие музеи мира открыли свои информационные фонды в интернете, поэтому готовить лекции интересно, но проводить их из дома мне гораздо тяжелее, чем в Белом зале, - признается собеседница. - Потому что через экран не вижу большинство зрителей, кто они, как реагируют... Не все включают видео. Но радует, что люди задают вопросы в чате, некоторые включают микрофон, тем самым получается диалог. Тем не менее такой обратной связи и эмоционального ощущения, как на лекциях в Белом зале, дома нет. Поэтому с нетерпением жду, когда все закончится и мы снова сможем встретиться глаза в глаза.

Заглянуть в Испанию и увидеть новую фотовыставку

Следующий выход в онлайн Ольги Жарковой состоится в среду, 6 мая в 15.00. Лекция будет посвящена Сальвадору Дали, и она приглашает вместе с ней отправиться в Испанию - побывают в доме-музее художника в городе Фигерасе и доме, в котором он жил.

А 8 мая в 15.00 Ольга приглашает познакомиться с фотовыставкой Евгения Капова "Между прошлым и будущим", посвященной 75-летию Второй мировой войны.

- Экспозиция должна была открыться в этот день в филиале Белого зала, но из-за чрезвычайного положения даты придется перенести, а пока ее перевели в виртуальный формат и покажем в канун праздника, - объясняет она. - Будут представлены 120 фотографий, отражающие современную жизнь Кохтла-Ярвеского содружества участников войны и тружеников тыла. Сейчас в списках ветеранской организации Кохтла-Ярве 41 участник войны и труженик тыла; 24 человека, чье детство проходило в блокадном Ленинграде, 165 бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В экспозиции есть также документальные кадры фронтовых фотокорреспондентов, фотографии, сделанные при освобождении концлагерей, и даже кадры, сделанные фашистскими оккупантами, запечатлевшими страшные моменты казни. Все фото будут сопровождаться комментариями и рассказами.