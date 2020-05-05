Правительство составит план спасения Ида-Вирумаа

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Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство образовало рабочую группу, которая под руководством министра экономики Таави Ааса должна разработать пакет экономических мер для Ида-Вирумаа. "Надеюсь, что в ближайшие недели эта работа будет одобрена и это поможет решить вопрос безработицы, а также посодействует сохранению предпринимательства и тому, чтобы больших сокращений не произошло", - сказал премьер-министр в четверг на правительственной пресс-конференции.