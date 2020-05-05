Ср, 6.05.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Правительство составит план спасения Ида-Вирумаа

Входящий в состав "Eesti Energia" разрез "Narva" из-за уменьшения потребности в сланце временно приостановил добычу до начала следующей недели.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Правительство республики составит связанную с Ида-Вирумаа программу деятельности, одна из главных целей которой - предотвратить развал производства сланцевого масла вследствие резкого падения цены нефти на мировом рынке.

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Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство образовало рабочую группу, которая под руководством министра экономики Таави Ааса должна разработать пакет экономических мер для Ида-Вирумаа. "Надеюсь, что в ближайшие недели эта работа будет одобрена и это поможет решить вопрос безработицы, а также посодействует сохранению предпринимательства и тому, чтобы больших сокращений не произошло", - сказал премьер-министр в четверг на правительственной пресс-конференции.

Правительство обещает быстрые решения 

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