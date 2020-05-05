Алутагузеское волостное собрание на два месяца отменило плату за место в детсаду

Освобождение касается всех родителей, независимо от того, посещает сейчас их ребенок детсад или нет.

Решение связано с чрезвычайным положением и действующими при нем ограничениями. В соответствии с пояснительной запиской, посещаемость детсадов с момента объявления чрезвычайного положения значительно уменьшилась, поэтому разумно было освободить родителей от внесения платы за место.

По словам председателя комиссии волостного собрания по образованию, культуре и социальным делам Аннели Ооне, одной из причин освобождения от платы за место в детсаду стало и то, что часть волостных детсадов - ийзакуский и иллукаский - были физически закрыты и волость не могла обеспечить детсадовскую услугу.

- В другие детсады детей приходило тоже совсем мало. Например, в прошлый четверг, когда проходило заседание волостного собрания, в волостных детсадах было в общем всего восемь детей, - добавила Ооне.