Алутагузеское волостное собрание на два месяца отменило плату за место в детсаду

Алутагузеское волостное собрание решило с 1 апреля по 31 мая освободить родителей от внесения платы за место в детсаду.
Освобождение касается всех родителей, независимо от того, посещает сейчас их ребенок детсад или нет.
Решение связано с чрезвычайным положением и действующими при нем ограничениями. В соответствии с пояснительной запиской, посещаемость детсадов с момента объявления чрезвычайного положения значительно уменьшилась, поэтому разумно было освободить родителей от внесения платы за место.
По словам председателя комиссии волостного собрания по образованию, культуре и социальным делам Аннели Ооне, одной из причин освобождения от платы за место в детсаду стало и то, что часть волостных детсадов - ийзакуский и иллукаский - были физически закрыты и волость не могла обеспечить детсадовскую услугу.
- В другие детсады детей приходило тоже совсем мало. Например, в прошлый четверг, когда проходило заседание волостного собрания, в волостных детсадах было в общем всего восемь детей, - добавила Ооне.
В Алутагузеской волости плата за место в детсаду равна 25 евро в месяц. За второго и каждого последующего ребенка в семье эта плата составляет 10 евро в месяц. Обычно плату вносят за целый месяц, независимо от количества дней, когда ребенок не посещал детсад, за исключением периода коллективного летнего отпуска или временного закрытия детсада. В период чрезвычайного положения родители будут полностью освобождены от платы за место в детсаду с 1 апреля по 31 мая.