"Eesti Energia" пытается избежать крупных сокращений

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В первом квартале этого года принадлежащий государству концерн "Eesti Energia" произвел лишь один тераватт-час электроэнергии, то есть на 57 процентов меньше, чем год назад. В свою очередь, доля сланцевой электроэнергии в этом объеме была меньше половины. Если еще два года назад Эстония экспортировала около 0,6 тераватт-часа электроэнергии, то нынче Эстония закупила более половины потребленного электричества, то есть свыше 1,2 тераватт-часа, за рубежом.