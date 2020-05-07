Чт, 7.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

"Eesti Energia" пытается избежать крупных сокращений

Даже Аувереская электростанция - самая новая, дорогая и эффективная электростанция "Eesti Energia" - в первом квартале этого года производила электроэнергию в течение короткого периода времени.

ФОТО: Илья Смирнов

Хотя в этом году сланцевые электростанции произвели рекордно малое количество электроэнергии, а производству масла угрожает низкая цена, концерн "Eesti Energia", крупнейший работодатель Ида-Вирумаа, пытается избежать крупных сокращений.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В первом квартале этого года принадлежащий государству концерн "Eesti Energia" произвел лишь один тераватт-час электроэнергии, то есть на 57 процентов меньше, чем год назад. В свою очередь, доля сланцевой электроэнергии в этом объеме была меньше половины. Если еще два года назад Эстония экспортировала около 0,6 тераватт-часа электроэнергии, то нынче Эстония закупила более половины потребленного электричества, то есть свыше 1,2 тераватт-часа, за рубежом.

Эстония импортировала более половины потребляемой электроэнергии

Менее чем за два года Эстония превратилась из многолетнего экспортера электроэнергии в страну, которой приходится закупать более половины потребляемого электричества.

I квартал 2020 года: импорт 1231 гигаватт-час

I квартал 2019 года: импорт 66 гигаватт-часов

I квартал 2018 года: экспорт 559 гигаватт-часов

Источник: "Nord Pool"/"Eesti Energia"

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ