Канцлер права рассмотрит вопрос о законности решения насчет платы за место в нарвских детсадах

Лидер оппозиционной фракции Нарвского горсобрания "Наша Нарва" Катри Райк 8 мая направила канцлеру права Юлле Мадизе ходатайство о проведении надзора над решением, принятым горсобранием 28 апреля и вступившим в силу 3 мая.

Нарвское горсобрание на э-заседании 27-28 апреля делегировало горуправе принятие решения о невзимании родительской платы за место в детском саду при чрезвычайном положении. Правящая фракция "Kodulinn Narva" проголосовала за делегирование единогласно, невзирая на предупреждение оппозиции о якобы незаконности этого решения. Оппозиция ссылалась на соответствующее мнение из Министерства образования и науки. По той же причине оппозиция не участвовала в голосовании.

После получения полномочия Нарвская горуправа 4 мая распространила через детские сады бланк заявления с анкетой. Родителей попросили указать, как они материально пострадали от коронавирусного кризиса и как хотели бы вернуть уже выплаченную плату за место в детском саду, начиная с 13 марта, и не платить ее до конца чрезвычайного положения.

Оппозиция: хотим правовой ясности

Оппозиция настаивает, что от платы за место надо освободить на период чрезвычайного положения абсолютно всех родителей Нарвы, и решить это полномочно лишь горсобрание. Делегирование этого права якобы незаконно.

"Прошу начать надзор и установить, что постановление №10 Нарвского горсобрания от 28.04.2020 незаконно. При установлении противозаконности постановления прошу предпринять все предписанные законом меры для обеспечения законности в этом вопросе", - написала Катри Райк в своем ходатайстве на имя канцлера права, описав обстоятельства дела и сославшись на положения законов.

На вопрос "Северного побережья" - чего конкретно добивается оппозиция? - Райк ответила, что хотят правовой ясности.

- Мы пройдем начатый путь до конца и добьемся окончательной ясности, соответствует ли закону решение Нарвского горсобрания или нет, извлечем урок на будущее. В ходе этого обсуждения положение родителей не должно усложниться, - говорит Райк. - Я по-прежнему считаю самым разумным решением освободить от платы за место на время кризиса всех родителей детсадовцев. С учетом, в числе прочего, безработицы, которая в Ида-Вирумаа растет быстрее всего. Проект этого решения горуправление должно было само инициировать почти два месяца назад. Горсобрание приняло бы решение, и проблема давно была бы решена. Финансовое покрытие тоже есть - от государства. Вместо этого город занимается уменьшением основного оклада воспитателей детсадов. Стыдно.

Ранее фракция "Наша Нарва" жаловалась канцлеру права на то, как было организовано первое э-заседание Нарвского горсобрания 13-15 апреля. Они описали, как председатель собрания установила правила единолично, что дискуссий фактически не было, а двое оппозиционеров не смогли участвовать в голосовании. На это из офиса канцлера права ответили, что делопроизводство начато не будет и посоветовали при необходимости обратиться в суд.

Мэр Нарвы: это неправда

В ответ на критику со стороны Катри Райк мэр Нарвы Алексей Евграфов повторил, как уже комментировал и неделей ранее, что выделяемое государством кризисное финансирование не предполагает отдельной компенсации самоуправлению за недополученные от детских садов доходы.

- Государство выделяет Нарве 1038097 евро стабилизационной поддержки, чтобы компенсировать недополученные самоуправлением доходы. Это включает всё, и нет прямой зависимости от того, взимают плату за детский сад или нет. Депутат Рийгикогу Катри Райк не может не знать этого. По прогнозу горуправы, Нарва недополучит в течение этого года порядка 3,5 миллионов, и поэтому тот миллион от государства нас абсолютно не спасет, - объяснил Евграфов, почему Нарва не может отменить для всех плату за место в детском саду.

Также Евграфов опроверг утверждение Райк, что в Нарве уменьшаются оклады воспитателей детских садов: "Горуправа ни один оклад не уменьшила и уменьшать не собиралась".

- Была дана задача рассмотреть варианты экономии по всем подведомственным учреждениям. Уменьшение и увеличение окладов, а также выплата различных доплат - это прерогатива директоров учреждений, - добавил он.