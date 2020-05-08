ФОТО ДНЯ: Вахтраского монстра больше нет

Не прошло и двух недель, как от пугавшего прохожих много лет здания не осталось и следа - успели и стены снести, и отходы вывезти.

В четверг на очищенной от мусора площадке посеяли траву: скоро никто и не вспомнит, что здесь стоял большой дом. Снос дома обошелся городу в сумму около 32000 евро, при этом руководство города рассчитывает, что примерно половину потраченных средств вернет государство, так как являлось собственником части квартир.