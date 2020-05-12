Вт, 12.05.2020
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Люганузе признал незаконность увольнения директора школы

После увольнения с должности директора школы Хейди Уусталу получила несколько предложений о работе и сейчас является республиканским руководителем по развитию образовательной программы "Предприимчивая школа".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Люганузеская волость признает, что принятое в конце прошлого года волостным управлением решение уволить директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу было незаконным, а это значит, что судебного спора не будет и суд может вынести приговор в ситуации, когда обе стороны производства придерживаются одного мнения.

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- Я разговаривал в волостном управлении с юристом и волостным секретарем, и, по сути, они тоже считают, что это увольнение было незаконным. Я лично тоже придерживаюсь такой точки зрения, - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе.

Если ранее Люганузеское волостное управление сообщало в представленной суду своей точке зрения, что волость не признает иск Хейди Уусталу, то на прошлой неделе суду представили дополнительную точку зрения, в соответствии с которой волость признает иск. Заседание суда для рассмотрения иска Уусталу к Люганузескому волостному управлению должно состояться по плану в Йыхвиском доме суда Вируского уездного суда 18 мая.

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