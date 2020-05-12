Люганузе признал незаконность увольнения директора школы

После увольнения с должности директора школы Хейди Уусталу получила несколько предложений о работе и сейчас является республиканским руководителем по развитию образовательной программы "Предприимчивая школа".

Люганузеская волость признает, что принятое в конце прошлого года волостным управлением решение уволить директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу было незаконным, а это значит, что судебного спора не будет и суд может вынести приговор в ситуации, когда обе стороны производства придерживаются одного мнения.