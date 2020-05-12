Люганузе признал незаконность увольнения директора школы

Люганузеская волость признает, что принятое в конце прошлого года волостным управлением решение уволить директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу было незаконным, а это значит, что судебного спора не будет и суд может вынести приговор в ситуации, когда обе стороны производства придерживаются одного мнения.
- Я разговаривал в волостном управлении с юристом и волостным секретарем, и, по сути, они тоже считают, что это увольнение было незаконным. Я лично тоже придерживаюсь такой точки зрения, - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе.