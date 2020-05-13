Молодого человека, угнавшего автомобиль в Нарве, взяли под стражу

9 мая в Нарве полицейские задержали молодого человека, находившегося за рулем угнанного легкового автомобиля. 10 мая юношу заключили под стражу на два месяца.
В ночь на 9 мая на улице Кангеласте в Нарве полицейские остановили для проверки легковой автомобиль "Volkswagen Touran", за рулем которого находился 19-летний юноша. Той же ночью собственник автомобиля заявил, что его машину угнали.
Молодому человеку предъявили подозрение в самовольном временном пользовании чужой движимой вещью, совершенном лицом, ранее совершившим самовольное пользование вещью.
Прокуратура ходатайствовала об аресте молодого человека, поскольку он неоднократно наказывался как в административном, так и в уголовном порядке, в том числе юноша неоднократно наказывался в уголовном порядке за самовольное пользование вещью.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, молодой человек освободился после отбытия предыдущего наказания в конце февраля этого года. "Молодой человек совершил новое преступление меньше чем через три месяца после освобождения из тюрьмы. Это означает, что он по-прежнему безразлично относится к действующим в обществе правилам и не считает нужным ими руководствоваться. Из этого можно сделать вывод, что прежняя судимость не возымела должного действия и не отвратила его от совершения дальнейших преступлений, и существует опасность, что на свободе он продолжит совершать преступления против собственности", - пояснил прокурор Плисткин.
По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, очень жаль, что молодой человек не учится на своих поступках. "Угон автомобиля или любого другого транспортного средства - неприемлемый поступок, и теперь молодой человек должен понести ответственность за свои действия", - добавил Масленников.