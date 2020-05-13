Молодого человека, угнавшего автомобиль в Нарве, взяли под стражу

Прокуратура ходатайствовала об аресте молодого человека, поскольку он неоднократно наказывался как в административном, так и в уголовном порядке, в том числе юноша неоднократно наказывался в уголовном порядке за самовольное пользование вещью.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, молодой человек освободился после отбытия предыдущего наказания в конце февраля этого года. "Молодой человек совершил новое преступление меньше чем через три месяца после освобождения из тюрьмы. Это означает, что он по-прежнему безразлично относится к действующим в обществе правилам и не считает нужным ими руководствоваться. Из этого можно сделать вывод, что прежняя судимость не возымела должного действия и не отвратила его от совершения дальнейших преступлений, и существует опасность, что на свободе он продолжит совершать преступления против собственности", - пояснил прокурор Плисткин.