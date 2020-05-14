В рамках толок "Сделаем!" идавирусцы изготовили более 300 масок

- Поскольку этой весной из-за чрезвычайного положения не было возможности организовать традиционный день толок, мы решили внести свой вклад в повышение осведомленности людей о необходимости ношения масок, чтобы посодействовать борьбе с распространением вируса и возвращению Эстонии к обычному укладу жизни, - сказал Тюйр, добавив, что Эстония теперь стала безопаснее на 7336 масок.

Больше всего масок сшили в Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа. Также маски изготавливали в нескольких местах за пределами Эстонии: в Германии, Франции и Люксембурге.

Если предположить, что возможная розничная цена одной маски ручной работы составляет около пяти евро, то общая стоимость масок, изготовленных в рамках инициативы по пошиву масок на дому, составит примерно 36680 евро. Если каждая маска используется три часа, то изготовленные маски можно носить в общей сложности 22000 часов, затем после стирки их можно использовать повторно.

- Надеемся, что нас не ждут новые волны распространения коронавируса, но и впредь могут происходить вспышки различных вирусных инфекций. Нынешняя весна дала нам всем хороший опыт защиты собственного здоровья и здоровья близких, который поможет нам сообща обезопасить себя от вирусов и в будущем, - отметил Тюйр.

Инициатива "Очистим Эстонию от вируса!" была запущена 20 апреля и кульминировала в первую субботу мая, когда по традиции проходит всеэстонский день толок. Толоки по изготовлению масок проходили до 10 мая. Заменившие ежевесенний день толок домашние акции по пошиву масок сложились в общеэстонские толоки, целью которых было привить людям привычку носить самодельные маски и повысить осведомленность о правилах и необходимости ношения маски в общедоступных помещениях с целью воспрепятствовать распространению вируса.