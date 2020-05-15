Вблизи Тойла на поверхность моря поднимается топливное масло

С 23 апреля загрязнение морской среды в Нарвском заливе примерно в десяти километрах к северу от Тойла регистрировалось несколько недель подряд. Старший специалист Департамента полиции и погранохраны по борьбе с загрязнениями Тауно Меттис сказал, что были взяты пробы загрязнения и переданы для исследования в Инспекцию окружающей среды. "На основе результатов исследования было зафиксировано, что мы имеем дело с тяжелым топливным маслом, которое, скорее всего, поднялось с морского дна. Водолазы Военно-морских сил опускались на дно, но конкретного источника загрязнения пока не нашли", - сказал Меттис.

- В данный момент мы работаем над выявлением источника загрязнения, после чего будем решать, как локализовать и ликвидировать загрязнение, - пояснил Меттис.

Департамент полиции и погранохраны обратился за профессиональной помощью к Департаменту водных путей с целью получения и установки боновых заграждений, которые помогут предотвратить растекание нефтяного загрязнения с помощью абсорбирующего вещества. "Чтобы выявить происхождение загрязнения, мы закажем дополнительные исследования морского дна и останков судов на дне", - добавил специалист.

Меттис заверил, что опасности для населения на данный момент нет, хотя в связи с установкой в регионе боновых заграждений следует соблюдать осторожность при выходе в море.

Проведение работ в регионе опасно, поскольку глубина моря там составляет более 35 метров и на дне лежат остовы военных судов и взрывчатые вещества. В связи с этим разрабатываются в числе прочего различные способы безопасного проведения работ по борьбе с загрязнением.