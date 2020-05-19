Борцы против ахтмеского завода масла не получили дополнительной поддержки от Рийгикогу

Борющиеся против строительства завода масла в Ахтме громко выражали свое недовольство и в октябре прошлого года на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания, на котором депутаты так и не сумели принять точку зрения относительно инициирования детальной планировки завода масла.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik