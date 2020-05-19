Борцы против ахтмеского завода масла не получили дополнительной поддержки от Рийгикогу

Борцы против строительства в Ахтме завода сланцевого масла не получили дополнительной поддержки от комиссии Рийгикогу по окружающей среде, так как комиссия констатировала, что речь идет о теме, входящей в компетенцию местного самоуправления.
На заседании комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды в Таллинне обсудили обращение жителей Кохтла-Ярве, связанное с предполагаемым строительством химического завода в Ахтме. Полторы тысячи человек, поставивших подписи, выражали протест началу детальной планировки на участке возможного строительства.