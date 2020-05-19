Вт, 19.05.2020
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Борцы против ахтмеского завода масла не получили дополнительной поддержки от Рийгикогу

Борющиеся против строительства завода масла в Ахтме громко выражали свое недовольство и в октябре прошлого года на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания, на котором депутаты так и не сумели принять точку зрения относительно инициирования детальной планировки завода масла.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Борцы против строительства в Ахтме завода сланцевого масла не получили дополнительной поддержки от комиссии Рийгикогу по окружающей среде, так как комиссия констатировала, что речь идет о теме, входящей в компетенцию местного самоуправления. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На заседании комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды в Таллинне обсудили обращение жителей Кохтла-Ярве, связанное с предполагаемым строительством химического завода в Ахтме. Полторы тысячи человек, поставивших подписи, выражали протест началу детальной планировки на участке возможного строительства.

Горуправление продолжит заниматься 

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