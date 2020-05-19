Театр "Другое небо" обустраивается на новом месте

- На этот раз перемена места произошла не по нашему желанию, а по сложившимся обстоятельствам, - сказал директор театра Владимир Вайкерт. - Театр почти 15 лет занимал часть бывшей школы, теперь здание потребуется в качестве замещающей площади для другой школы, которую будут перестраивать. Наш "театральный угол" потребовался для столовой, поэтому попросили освободить.