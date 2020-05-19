Вт, 19.05.2020
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Театр "Другое небо" обустраивается на новом месте

Директор и режиссер "Другого неба" Владимир Вайкерт умеет не только ставить спектакли, но и создавать уют своими руками.

ФОТО: Частный архив

Силламяэскому театру "Другое небо" вновь пришлось менять место дислокации. С улицы Чкалова, 25, где театр работал последние почти 15 лет, он перебрался на Виру, 3а - в переоборудованные помещения на первом этаже жилого дома, которые прежде занимал центр "Заметь ребенка", а в последнее время они пустовали.

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- На этот раз перемена места произошла не по нашему желанию, а по сложившимся обстоятельствам, - сказал директор театра Владимир Вайкерт. - Театр почти 15 лет занимал часть бывшей школы, теперь здание потребуется в качестве замещающей площади для другой школы, которую будут перестраивать. Наш "театральный угол" потребовался для столовой, поэтому попросили освободить. 

Известие пришло в начале года, и хотя театр мог оставаться на Чкалова, 25 еще минимум пару месяцев, узнав о неизбежных переменах, Вайкерт стал искать новые помещения.

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