Театр "Другое небо" обустраивается на новом месте

Силламяэскому театру "Другое небо" вновь пришлось менять место дислокации. С улицы Чкалова, 25, где театр работал последние почти 15 лет, он перебрался на Виру, 3а - в переоборудованные помещения на первом этаже жилого дома, которые прежде занимал центр "Заметь ребенка", а в последнее время они пустовали.
- На этот раз перемена места произошла не по нашему желанию, а по сложившимся обстоятельствам, - сказал директор театра Владимир Вайкерт. - Театр почти 15 лет занимал часть бывшей школы, теперь здание потребуется в качестве замещающей площади для другой школы, которую будут перестраивать. Наш "театральный угол" потребовался для столовой, поэтому попросили освободить.