Шахта "Estonia" временно останавливает работу

Шахта "Estonia", которая из-за обнаруженного у одного работника коронавируса стояла почти весь апрель, с пятницы снова приостановит работу до конца месяца.
Остановка производства вызвана сокращением потребности в сланце. С 27 апреля по 10 мая пауза в производстве по той же причине была в другом добывающем подразделении "Eesti Energia" - на разрезе "Narva".
По словам пресс-представителя Елены Дербневой, во время простоя предприятие уменьшит выплачиваемую работникам зарплату, но в то же время ходатайствует перед кассой по безработице о чрезвычайной компенсации заработной платы, которую государство временно выплачивает предприятиям, оборот которых во время пандемии коронавируса упал более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
Если в прошлом году концерн "Eesti Energia" добыл около десяти миллионов тонн сланца, то на нынешний год прогноз добычи составляет менее семи миллионов тонн.