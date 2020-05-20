Шахта "Estonia" временно останавливает работу

Остановка производства вызвана сокращением потребности в сланце. С 27 апреля по 10 мая пауза в производстве по той же причине была в другом добывающем подразделении "Eesti Energia" - на разрезе "Narva".

По словам пресс-представителя Елены Дербневой, во время простоя предприятие уменьшит выплачиваемую работникам зарплату, но в то же время ходатайствует перед кассой по безработице о чрезвычайной компенсации заработной платы, которую государство временно выплачивает предприятиям, оборот которых во время пандемии коронавируса упал более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.