Вт, 26.05.2020
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Шахта "Estonia" частично сворачивает добычу

В восточном крыле шахты "Estonia" также находится введенная в эксплуатацию четыре года назад эффективная камерная лава, где работа ведется одновременно по всему фронту протяженностью 700 метров.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Для сокращения издержек в то время, когда потребность в сланце резко уменьшилась, шахта "Estonia" продолжит добывать сланец только в восточном крыле. Нового сокращения рабочих мест в планах пока нет.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам председателя правления "Enefit Kaevandused" концерна "Eesti Energia" Андреса Вайнола, самое позднее в начале июля на шахте "Estonia" останется работать только восточное крыло, которое находится в основном на территории между Иллука и Пагари. "В западном крыле никакой хозяйственной деятельности вестись не будет: тамошние конвейеры и прочую технику мы законсервируем", - сказал он.

Добыча сократилась в два с лишним раза

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