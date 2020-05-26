Шахта "Estonia" частично сворачивает добычу

По словам председателя правления "Enefit Kaevandused" концерна "Eesti Energia" Андреса Вайнола, самое позднее в начале июля на шахте "Estonia" останется работать только восточное крыло, которое находится в основном на территории между Иллука и Пагари. "В западном крыле никакой хозяйственной деятельности вестись не будет: тамошние конвейеры и прочую технику мы законсервируем", - сказал он.