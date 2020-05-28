Чт, 28.05.2020
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Кохтла-ярвеских танцоров воодушевила повесть эстонского классика Яана Кросса

Татьяна Тараканова открывает своим ученицам радость творчества.

ФОТО: Частный архив

Хореографический ансамбль "Арабеск" Кохтла-Ярвеского Дома творчества с июня прошлого года трудился над созданием своего первого танцевального спектакля, премьера которого была запланирована на 17 апреля: все готово, но из-за карантина дату пришлось перенести. Уникальная постановка будет представлена на суд зрителей, скорее всего, в декабре. Юные артисты огорчены, но продолжают оттачивать свои роли.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Татьяна Тараканова, возглавляющая "Арабеск" уже десять лет, сказала, что большой детский хореографический спектакль - ее давняя мечта, к воплощению которой она шла много лет.

- Замысел возник давно, хотелось поставить что-то более серьезное - балет или хореографический спектакль, но оказалось очень трудно найти тему, - поделилась она. - Хотелось, чтобы было интересно не только юным артистам, но и зрителям - как детям, так и взрослым. И чтобы участвовать в постановке могли танцоры всех возрастов и способностей. Читала разные сказки, легенды, но все как-то не складывалось - то кажется слишком мрачно, то уже избито, то сложно для постановки... После того как перелопатила множество литературы, в руки попал "Мартов хлеб" Яана Кросса - в этом году наша страна отмечала столетие этого писателя. Прочла и поняла: аллегорично, весело и есть где разгуляться фантазии! То, что нужно, и детям произведение знакомо - его изучают в школьной программе, а еще раз прикоснуться к литературному наследию Эстонии интересно и полезно. 

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