Кохтла-ярвеских танцоров воодушевила повесть эстонского классика Яана Кросса

- Замысел возник давно, хотелось поставить что-то более серьезное - балет или хореографический спектакль, но оказалось очень трудно найти тему, - поделилась она. - Хотелось, чтобы было интересно не только юным артистам, но и зрителям - как детям, так и взрослым. И чтобы участвовать в постановке могли танцоры всех возрастов и способностей. Читала разные сказки, легенды, но все как-то не складывалось - то кажется слишком мрачно, то уже избито, то сложно для постановки... После того как перелопатила множество литературы, в руки попал "Мартов хлеб" Яана Кросса - в этом году наша страна отмечала столетие этого писателя. Прочла и поняла: аллегорично, весело и есть где разгуляться фантазии! То, что нужно, и детям произведение знакомо - его изучают в школьной программе, а еще раз прикоснуться к литературному наследию Эстонии интересно и полезно.