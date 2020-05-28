Кохтла-ярвеских танцоров воодушевила повесть эстонского классика Яана Кросса

Хореографический ансамбль "Арабеск" Кохтла-Ярвеского Дома творчества с июня прошлого года трудился над созданием своего первого танцевального спектакля, премьера которого была запланирована на 17 апреля: все готово, но из-за карантина дату пришлось перенести. Уникальная постановка будет представлена на суд зрителей, скорее всего, в декабре. Юные артисты огорчены, но продолжают оттачивать свои роли.
Татьяна Тараканова, возглавляющая "Арабеск" уже десять лет, сказала, что большой детский хореографический спектакль - ее давняя мечта, к воплощению которой она шла много лет.