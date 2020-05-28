Бывшее общежитие не имеет перспектив, но владелец сноса не планирует

Собственник здания на Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве уже не рассчитывает вернуть активную жизнь четырехэтажному зданию, в котором несколько десятилетий назад было общежитие сланцехимического завода, но и сносить его не хочет.
Недавно с глаз кохтлаярвесцев исчезла брошенная и разбитая пятиэтажка на Вахтра, 23, и теперь горожане интересуются судьбой четырехэтажного дома на Ярвекюла теэ, 51, который тоже пустует и хотя не создает такой угрозы, как было на Вахтра, внешний вид здания, мягко говоря, не украшает центральную улицу.