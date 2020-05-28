Чт, 28.05.2020
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Бывшее общежитие не имеет перспектив, но владелец сноса не планирует

Бывшее общежитие не создает горожанам опасности, но совсем не красит город.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Собственник здания на Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве уже не рассчитывает вернуть активную жизнь четырехэтажному зданию, в котором несколько десятилетий назад было общежитие сланцехимического завода, но и сносить его не хочет.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Недавно с глаз кохтлаярвесцев исчезла брошенная и разбитая пятиэтажка на Вахтра, 23, и теперь горожане интересуются судьбой четырехэтажного дома на Ярвекюла теэ, 51, который тоже пустует и хотя не создает такой угрозы, как было на Вахтра, внешний вид здания, мягко говоря, не украшает центральную улицу. 

Почти два десятилетия назад дом выкупила фирма "Genbud Grupp", но намерения новых владельцев найти арендаторов не осуществились, и так как за домом никто не ухаживал, он постепенно пришел в упадок. Руководитель фирмы Анатолий Кикоть сказал, что арендный рынок в Кохтла-Ярве давно исчез и, несмотря на все усилия, удалось найти арендаторов только на первый этаж, да и то временно - там были склады, магазин и располагалась одна религиозная организация. Последние два-три года и их нет.

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