Бывшее общежитие не имеет перспектив, но владелец сноса не планирует

Недавно с глаз кохтлаярвесцев исчезла брошенная и разбитая пятиэтажка на Вахтра, 23, и теперь горожане интересуются судьбой четырехэтажного дома на Ярвекюла теэ, 51, который тоже пустует и хотя не создает такой угрозы, как было на Вахтра, внешний вид здания, мягко говоря, не украшает центральную улицу.

Почти два десятилетия назад дом выкупила фирма "Genbud Grupp", но намерения новых владельцев найти арендаторов не осуществились, и так как за домом никто не ухаживал, он постепенно пришел в упадок. Руководитель фирмы Анатолий Кикоть сказал, что арендный рынок в Кохтла-Ярве давно исчез и, несмотря на все усилия, удалось найти арендаторов только на первый этаж, да и то временно - там были склады, магазин и располагалась одна религиозная организация. Последние два-три года и их нет.