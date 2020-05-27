Медвежья семья разрыла муравейники на кладбище в Васкнарве

- В первый раз медведей в тех краях якобы видели недели три назад, тогда это была медведица с четырьмя медвежатами. Человек, который позвонил мне сегодня утром, видел на кладбище медведицу с двумя детенышами, - рассказал специалист по окружающей среде Алутагузеского волостного управления Мартин Миллер.

В то, что это могли быть две разные медвежьи семьи, Миллер не верит. "Возможно, в последний раз два медвежонка находились поодаль или же тот, кто якобы увидел их первым, слегка преувеличил", - сам Миллер не общался с человеком, который видел медведицу с четырьмя медвежатами.

На кладбище косолапые разрыли муравейники, иных неприятностей они там, насколько известно, не доставили.

- В наших краях самая большая популяция медведей, немудрено, что их видят. Факт присутствия медведя не стоит того, чтобы о нем куда-то сообщать, если только медведь не выходит в центр деревни. В этот раз косолапые, правда, были на кладбище, но оно и находится практически в лесу, так что ничего удивительного на самом деле нет.

Миллер, правда, оповестил о побывавшей на кладбище медвежьей семье как Департамент окружающей среды, так и уездное общество охотников, однако не считает, что кто-то должен что-то предпринять.

- Нет смысла сеять панику; люди, живущие в таком районе или бывающие там, неизбежно должны учитывать вероятность контакта с дикими животными. Нужно смотреть в оба и знать, как вести себя в том или ином случае, - подчеркнул Миллер.

Руководитель Ида-Вирумааского общества охотников Марко Винни советует жителям Васкнарвы, равно как и других сельских районов, не оставлять на улице пищевые отходы, чтобы они не манили медведей к жилым домам.

- Совершенно точно нельзя кормить медведей - такое тоже бывало, - отметил он.

Медведей видят все чаще, в том числе и вблизи поселений людей. Свою роль в этом наверняка играют сплошные рубки, сокращающие площадь мест обитания животных, однако медведей попросту много, и кажется, что местами они уже не умещаются в лесу.

Как отметил Винни, о том, чтобы отогнать васкнарвских медведей подальше (как это недавно попытались сделать с медвежьей семьей, которую видели в Таллинне в Хааберсти), и речи не идет: "Они ведь в лесу, своем исконном ареале. К тому же сейчас никаких неприятностей от них там нет".

По словам Винни, для человека медведь, как правило, не опасен; ситуация может стать опасной, если человек случайно окажется между медведицей и медвежатами.