Медвежья семья разрыла муравейники на кладбище в Васкнарве

Во вторник утром житель Васкнарвы видел на местном кладбище медведицу с двумя детенышами; звери разрыли там муравейники.
- В первый раз медведей в тех краях якобы видели недели три назад, тогда это была медведица с четырьмя медвежатами. Человек, который позвонил мне сегодня утром, видел на кладбище медведицу с двумя детенышами, - рассказал специалист по окружающей среде Алутагузеского волостного управления Мартин Миллер.
В то, что это могли быть две разные медвежьи семьи, Миллер не верит. "Возможно, в последний раз два медвежонка находились поодаль или же тот, кто якобы увидел их первым, слегка преувеличил", - сам Миллер не общался с человеком, который видел медведицу с четырьмя медвежатами.
На кладбище косолапые разрыли муравейники, иных неприятностей они там, насколько известно, не доставили.
- В наших краях самая большая популяция медведей, немудрено, что их видят. Факт присутствия медведя не стоит того, чтобы о нем куда-то сообщать, если только медведь не выходит в центр деревни. В этот раз косолапые, правда, были на кладбище, но оно и находится практически в лесу, так что ничего удивительного на самом деле нет.
Миллер, правда, оповестил о побывавшей на кладбище медвежьей семье как Департамент окружающей среды, так и уездное общество охотников, однако не считает, что кто-то должен что-то предпринять.
- Нет смысла сеять панику; люди, живущие в таком районе или бывающие там, неизбежно должны учитывать вероятность контакта с дикими животными. Нужно смотреть в оба и знать, как вести себя в том или ином случае, - подчеркнул Миллер.
Руководитель Ида-Вирумааского общества охотников Марко Винни советует жителям Васкнарвы, равно как и других сельских районов, не оставлять на улице пищевые отходы, чтобы они не манили медведей к жилым домам.
- Совершенно точно нельзя кормить медведей - такое тоже бывало, - отметил он.
Медведей видят все чаще, в том числе и вблизи поселений людей. Свою роль в этом наверняка играют сплошные рубки, сокращающие площадь мест обитания животных, однако медведей попросту много, и кажется, что местами они уже не умещаются в лесу.
Как отметил Винни, о том, чтобы отогнать васкнарвских медведей подальше (как это недавно попытались сделать с медвежьей семьей, которую видели в Таллинне в Хааберсти), и речи не идет: "Они ведь в лесу, своем исконном ареале. К тому же сейчас никаких неприятностей от них там нет".
По словам Винни, для человека медведь, как правило, не опасен; ситуация может стать опасной, если человек случайно окажется между медведицей и медвежатами.
Как вести себя при встрече с медведем
- Никогда не оставляйте пищевые отходы рядом со своим домом, дачей или палаточным лагерем. Также не оставляйте продукты на ночь на улице.
- Передвигаясь по природным местам, время от времени подавайте голос или гремите чем-нибудь. Тем самым вы даете медведю время уйти с вашего пути.
- Если вы увидели медвежонка или медвежат, сразу же отходите назад. Оказавшись между матерью и детенышами, вы подвергаете себя очень большой опасности; попытайтесь отойти назад в том направлении, откуда пришли.
- Если вы знаете, что вокруг вашего домохозяйства бродит медведь, поднимайте сильный шум, выходя вечером из дома.
- Не отпускайте собаку бегать по лесу одну. Свободно бегающая собака рано или поздно наткнется на медведя.
- Встретив медведя, медленно отступайте назад и говорите с медведем спокойным тоном. Медведь предупреждает перед атакой, вставая на задние лапы и громко рыча. Крик и громкий голос медведь интерпретирует как агрессию. Не смотрите медведю в глаза, животное воспринимает это как приглашение к борьбе. Не залезайте на дерево (медведь лазает гораздо лучше и быстрее).
- Если случится худшее и медведь нападет, падайте на землю и защищайте голову и шею руками. Притворитесь мертвым. Бежать бессмысленно, медведь в любом случае быстрее.