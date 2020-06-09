Девелопер "Pargi Keskus" называет обвинения волости злонамеренными и оскорбительными

Йыхвиское волостное управление заказало у адвокатского бюро "PricewaterhouseCoopers Legal" анализ для прояснения вопросов, связанных с развитием "Pargi Keskus". Бюро нашло, что волость как один из пайщиков "Pargi Keskus", вложившийся в проект своими участками, была обманута девелопером.

"Оценка стоимости земельных участков и связанное с ней изменение пропорций долей "JPArendus" выполнено пристрастно с целью преуменьшить стоимость волостных участков земли и участие волости в "JPArendus". Вышесказанное подтверждается обстоятельством, что волость не получила за обременение принадлежащих ей земельных участков правом застройки в пользу "JPArendus" ни дополнительного долевого участия в "JPArendus", ни какого-либо иного встречного денежного исполнения", - говорится в анализе.