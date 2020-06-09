Вт, 9.06.2020
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Девелопер "Pargi Keskus" называет обвинения волости злонамеренными и оскорбительными

Йыхвиский "Pargi Keskus" был построен в конце прошлого года, однако волость выдала только частичное разрешение на эксплуатацию, утверждая, что девелопер до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Девелопер йыхвиского "Pargi Keskus" назвал злонамеренными и оскорбительными обвинения в том, что из девелопмента якобы выведено имущество, чем была обманута волость, и что девелопер не выполняет взятые на себя обязательства по строительству ледового холла, водного центра и отеля.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Йыхвиское волостное управление заказало у адвокатского бюро "PricewaterhouseCoopers Legal" анализ для прояснения вопросов, связанных с развитием "Pargi Keskus". Бюро нашло, что волость как один из пайщиков "Pargi Keskus", вложившийся в проект своими участками, была обманута девелопером.

"Оценка стоимости земельных участков и связанное с ней изменение пропорций долей "JPArendus" выполнено пристрастно с целью преуменьшить стоимость волостных участков земли и участие волости в "JPArendus". Вышесказанное подтверждается обстоятельством, что волость не получила за обременение принадлежащих ей земельных участков правом застройки в пользу "JPArendus" ни дополнительного долевого участия в "JPArendus", ни какого-либо иного встречного денежного исполнения", - говорится в анализе.

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