Девелопер "Pargi Keskus" называет обвинения волости злонамеренными и оскорбительными

Девелопер йыхвиского "Pargi Keskus" назвал злонамеренными и оскорбительными обвинения в том, что из девелопмента якобы выведено имущество, чем была обманута волость, и что девелопер не выполняет взятые на себя обязательства по строительству ледового холла, водного центра и отеля.
Йыхвиское волостное управление заказало у адвокатского бюро "PricewaterhouseCoopers Legal" анализ для прояснения вопросов, связанных с развитием "Pargi Keskus". Бюро нашло, что волость как один из пайщиков "Pargi Keskus", вложившийся в проект своими участками, была обманута девелопером.