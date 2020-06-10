Лиса задушила в Куртна 20 кур

В понедельник вечером над Ида-Вирумаа гремела сильная гроза с дождем.

Сама хозяйка кур Юлия ничего необычного не слышала, но соседка на следующий день сказала, что ее собака часов в одиннадцать вечера сильно выла, долго и громко.

Во вторник часов в семь утра Юлия отправилась задать корма курам - как обычно перед уходом на работу.

- Во дворе поначалу никого не было видно, но тут я заметила, что две коричневые курицы лежат у ворот. Быстро пошла в сарай для кур: там было пусто, только перья повсюду. И были следы какого-то зверя с длинными когтями, - рассказала Юлия.

В поле за оградой тоже виднелись перья, будто дорожка из перьев вела к лесу.

- Семнадцать кур пропали, три мертвые со следами от зубов были в огороде, - глотала слезы Юлия. - Двадцать кур у меня было.

Правда, дверь курятника хозяйка оставляла на ночь в теплую погоду открытой, чтобы птица могла при желании заходить и выходить, но двор дома обнесен прочной полутораметровой сетчатой оградой.

- Я 45 лет тут живу, никогда ничего подобного не случалось.

Сначала Юлия подумала, что в бойне виноват волк, но, поразмышляв и посоветовавшись с соседом, следы признали слишком маленькими для волка и подозрения пали на лису.

- Наверняка лиса, - сказал, судя по сделанным хозяйкой кур фотографиям, председатель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни. - Я проконсультировался на всякий случай с одним натуралистом, он тоже уверен, что это лиса.

Участвовали в убийстве кур одна или несколько лис, по словам Винни, только на основании снимков сказать трудно.

- Вероятно, одна: видно, ходила туда-сюда, чтобы утащить их в лес.

Юлия сказала, что не понимает, как лиса с курицей в зубах могла перебраться через забор. Да еще несколько раз подряд.

Лису она несколько раз видела за оградой и прежде.

- Что-то там вынюхивала, но зайти не стремилась. Шесть лет назад я видела также волков довольно близко от забора: выли тут рядом с собакой.

Юлия сообщила о случившемся в волостное управление и по инфотелефону окружающей среды 1313.

Во вторник никто из представителей Департамента окружающей среды или охотников посмотреть на место не приехал.

В среду утром Юлия сообщила, что накануне поздним вечером сосед видел за ее забором четырех крупных лис.

- Не лисят, а взрослых лис. Стояли вблизи курятника за оградой, внутрь не заходили - будто знали, что там никого уже нет.

Несмотря на печальный опыт, Юлия собирается вскоре завести новых кур.