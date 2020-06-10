Чт, 11.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Ида-Вируская центральная больница получила в подарок от ИТ-предпринимателей, выходцев из Йыхви, диагностическое оборудование

По словам старшего врача отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольда Персидского, этот аппарат позволяет быстрее и точнее диагностировать повреждения легких, а также выявлять другие заболевания.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-Вируская центральная больница получила в подарок от предпринимателей, уроженцев Йыхви, ультразвуковой сканер стоимостью 40 000 евро, который позволяет быстрее и точнее диагностировать повреждения легких, а также выявлять другие заболевания.

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По словам старшего врача отделения экстренной медицины (EMO) Ида-Вируской центральной больницы Арнольда Персидского, этот ультразвуковой сканер поможет быстро диагностировать состояние пациентов с COVID, наиболее нуждающихся в вентиляции легких. "Этот метод является альтернативой рентгену, который мы использовали до сих пор. Рентгенологическое обследование требует намного больше времени, к тому же в отношении пациентов с COVID действуют определенные ограничения, сокращающие возможность использования рентгена. Этот сканер будет очень полезен для диагностики и мониторинга динамики состояния пациентов", - сказал Персидский.

Он отметил, что устройство имеет три датчика, которые позволяют использовать его для диагностики самых разных заболеваний. "Это устройство мирового класса, которое

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