Ида-Вируская центральная больница получила в подарок от ИТ-предпринимателей, выходцев из Йыхви, диагностическое оборудование

По словам старшего врача отделения экстренной медицины (EMO) Ида-Вируской центральной больницы Арнольда Персидского, этот ультразвуковой сканер поможет быстро диагностировать состояние пациентов с COVID, наиболее нуждающихся в вентиляции легких. "Этот метод является альтернативой рентгену, который мы использовали до сих пор. Рентгенологическое обследование требует намного больше времени, к тому же в отношении пациентов с COVID действуют определенные ограничения, сокращающие возможность использования рентгена. Этот сканер будет очень полезен для диагностики и мониторинга динамики состояния пациентов", - сказал Персидский.