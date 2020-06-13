Самый тихий день рождения города

К сожалению, из-за эпидемии коронавируса в июне массовые мероприятия проводить нельзя, поэтому нынешний день рождения города пройдет без традиционных празднеств и больших торжеств.

Но именно в этот день горожане получат приятный подарок - состоится торжественное открытие нового полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием на Ярвекюла теэ, соответствующего стандартам ФИФА. В этот спортобъект было инвестировано 929550 евро (без НДС).