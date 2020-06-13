Сб, 13.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Самый тихий день рождения города

Монумент "Слава труду", расположенный в центре города Кохтла-Ярве.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

15 июня 1946 года поселок Кохтла-Ярве получил статус города, в предстоящий понедельник ему исполняется 74 года.

К сожалению, из-за эпидемии коронавируса в июне массовые мероприятия проводить нельзя, поэтому нынешний день рождения города пройдет без традиционных празднеств и больших торжеств.

Но именно в этот день горожане получат приятный подарок - состоится торжественное открытие нового полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием на Ярвекюла теэ, соответствующего стандартам ФИФА. В этот спортобъект было инвестировано 929550 евро (без НДС).

Здесь также оборудована мультифункциональная баскетбольно-волейбольная площадка и разминочная - с уличными тренажерами. Трибуна на 250 мест, освещение и табло - можно проводить не только тренировки, но и соревнования.

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