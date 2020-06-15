Калевский пехотный батальон посвятил рядовых в младшие сержанты

- Секира, с помощью которой мы сегодня произвели вас в младшие сержанты, острая и добротная, что свойственно боевому топору. В ходе недавно завершившихся курсов вы доказали, что достойны своего нового звания. Сохраняйте же и впредь остроту ума и силу духа, потому что именно вы, сержанты-инструкторы по строевой подготовке, в ближайшем будущем станете правой рукой действительных военнослужащих при обучении товарищей по оружию, которые поступят на службу в июле, - сказал командир Калевского пехотного батальона майор Айн Тийдрус.