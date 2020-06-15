Вт, 16.06.2020
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Калевский пехотный батальон посвятил рядовых в младшие сержанты

В пятницу утром рядовых Калевского батальона посвятили в сержанты.

ФОТО: mil.ee

Ранним утром в пятницу в Оруском парке в Тойла состоялась церемония присвоения звания сержанта, на которой около 60 выпускников курсов подготовки младших унтер-офицеров Калевского пехотного батальона получили воинское звание "младший сержант".

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- Секира, с помощью которой мы сегодня произвели вас в младшие сержанты, острая и добротная, что свойственно боевому топору. В ходе недавно завершившихся курсов вы доказали, что достойны своего нового звания. Сохраняйте же и впредь остроту ума и силу духа, потому что именно вы, сержанты-инструкторы по строевой подготовке, в ближайшем будущем станете правой рукой действительных военнослужащих при обучении товарищей по оружию, которые поступят на службу в июле, - сказал командир Калевского пехотного батальона майор Айн Тийдрус.

Вдобавок к солдатам 1-й пехотной бригады, поступившим на службу в январе, в курсах подготовки младших унтер-офицеров Калевского пехотного батальона участвовали служащие Сил обороны из Скаутского, артиллерийского, тылового и логистического батальонов.

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