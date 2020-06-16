В Йыхви хотят упразднить зарплату председателя волостного собрания

ва года назад, когда Эдуард Эаст стал председателем волостного собрания, для занимающего эту должность лица впервые установили также зарплату в размере 2500 евро. Это постоянно удостаивалось критики: по утверждению оппозиции, должность председателя волостного собрания не настолько обременительна, чтобы ее приходилось исполнять с полным рабочим временем.