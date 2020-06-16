В Йыхви хотят упразднить зарплату председателя волостного собрания

На предстоящий четверг запланировано заседание Йыхвиского волостного собрания, на повестке дня которого - единственный пункт о выражении недоверия председателю волостного собрания Эдуарду Эасту. Однако подан также проект, по которому отменяется оплачиваемая должность председателя волостного собрания, но сохраняется компенсация в размере четверти зарплаты волостного старейшины.
ва года назад, когда Эдуард Эаст стал председателем волостного собрания, для занимающего эту должность лица впервые установили также зарплату в размере 2500 евро. Это постоянно удостаивалось критики: по утверждению оппозиции, должность председателя волостного собрания не настолько обременительна, чтобы ее приходилось исполнять с полным рабочим временем.