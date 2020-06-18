Первая половина июля в Ида-Вирумаа будет наполнена музыкой

Проходящий каждое лето "Музыка семи городов" - один из немногих фестивалей, которым удалось большей частью сохранить свою программу, хотя ожидавшиеся иностранные артисты на этот раз в Эстонию не приедут. При выборе концертных площадок учитывалась разноликость Ида-Вирумаа: современный музей контрабанды спирта "Tulivee" на берегу моря, реновированный Кохтла-Ярвеский центр культуры, Нарвский колледж Тартуского университета на исторической ратушной площади, кохтла-ныммеская певческая эстрада, живописный Оруский парк в Тойла и, разумеется, Йыхвиский концертный дом.

- Этим летом, когда мир неожиданно сжался и путешествующих ждут ограничения или сложности, непременно стоит больше ездить по Эстонии, и Ида-Вирумаа заслуживает внимания. "Eesti Kontsert" дает еще одну замечательную дополнительную причину приехать сюда, - сказала директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм.

Спецпрограмма фестиваля "Музыка семи городов" начнется в четверг, 2 июля, в Кохтла-Ярве с концерта "Церковные колокола Дамаска", на котором выступит хоровой коллектив "Orthodox Singers" под управлением дирижера Валерия Петрова. На следующий день, 3 июля, квартет Райво Тафенау ждет ценителей музыки в Нарвском колледже на вечер джаза "Скандинавские контрасты", а Вайко Эплик и Яан Пехк в это же время - на вилле "Tulivee". В следующие дни в Ида-Вирумаа прозвучат композиции Норы Джонс и Майкла Бубле в исполнении Биргит Саррап и Лаури Лийва, состоятся ночной концерт мантр, концерт-пикник Стефана и Ингера, а также сольный концерт Эрки Пярноя "Лева", прозвучат жемчужины музыки к фильмам, фанк в исполнении Сийма Аймла и Элерин Тийт и босанова от Хелин-Мари Ардер, а в Оруском парке в Тойла даже будет ночное кино.

В программе в общей сложности 11 своеобразных концертов, многие из них бесплатные. Во время фестиваля в йыхвиском кинозале также состоится бесплатный показ специальной программы европейских фильмов "Loovus".