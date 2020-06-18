Проходящий в августе фестиваль городской культуры "Station Narva" сосредоточится у реки

Сердцем нынешнего фестиваля станет берег реки Нарва, откуда открываются виды на Ивангородскую и Нарвскую крепости, а также на Нарвский речной порт. Концерты пройдут на речном променаде, где установят главную сцену фестиваля, а также в клубе "Ro-Ro" и лодочных сараях, расположенных в историческом здании склада хлопка. Гостям предложат также совершить увеселительную поездку по пограничной реке.

"Station Narva" состоится в этом году в конце августа в одно время с фестивалем "Tallinn Music Week" ("TMW"), который не удалось провести в столице из-за вспышки коронавируса. Проводя два фестиваля в одно время, главный организатор Хелен Сильдна получит шанс привезти в Нарву часть артистов, прибывающих на "TMW". "Поскольку Европа тоже сейчас открывается, то мы с оптимизмом ждем, что нам удастся в конце августа привезти в Эстонию также зарубежных исполнителей", - сказала Сильдна, отметив, что нынче, может быть, сложнее будет попасть сюда российским артистам.

Начинающаяся в среду, 26 августа в 16 часов концертная программа с билетами на прибрежной территории продлится до ночи. На следующий день планируются бесплатные концерты в разных местах Нарвы. Организаторы обещают в ближайшее время объявить исполнителей.

Руководитель нарвской команды фестиваля Евгений Тимощук рад, что, несмотря на не самые легкие времена, фестиваль все же состоится. "Так у горожан и у наших гостей появится возможность открыть для себя Нарву с неожиданных сторон. Знакомые яхтенная пристань и береговой район обещают превратиться в очень интересное место встречи разнообразной музыки и творчества".