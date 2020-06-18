Археологи, ведущие раскопки в центре Силламяэ с понедельника, очистили от песка на обнаруженном в ходе дорожных работ старом кладбище уже более десяти христианских захоронений; работа археологов продолжится по крайней мере до конца нынешней недели.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В одном конце огороженного дорожного котлована длиной в пару десятков метров лежат укрытые провисшей пленкой кости - они обнажились в ходе дорожных работ в начале июня, и с них все дальнейшее и началось.

В другом конце огражденного участка сделан навес, под которым три человека попеременно совками, ложками и кисточками очищают от песка очередной скелет. Медленно и терпеливо, чтобы не повредить ни одну из костей. 