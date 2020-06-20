Йыхвиское волостное собрание сняло председателя Эдуарда Эаста

За выражение недоверия Эасту, недавно исключенному из Центристской партии, были 12 депутатов собрания, против - семь. Это голосование заодно подтвердило, что в Йыхви распалась как находившаяся у власти последние два года коалиция Центристской партии и избирательного союза бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", так и обе фракции в волостном собрании.