Сб, 20.06.2020
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Йыхвиское волостное собрание сняло председателя Эдуарда Эаста

Раз, два, три... В то время как Эдуард Эаст с хмурым видом следил за голосованием о выражении ему недоверия, зампредседателя волостного собрания была занята подсчетом голосов, при котором, правда, не обошлось без путаницы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Формирующаяся в Йыхви новая коалиция в четверг отстранила от должности председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, во время голосования неоднократно возникала путаница с подсчетом голосов.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

За выражение недоверия Эасту, недавно исключенному из Центристской партии, были 12 депутатов собрания, против - семь. Это голосование заодно подтвердило, что в Йыхви распалась как находившаяся у власти последние два года коалиция Центристской партии и избирательного союза бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", так и обе фракции в волостном собрании.

Путаница с голосованием

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