Рост посещаемости радует обновившийся Нарвский музей, как и музей радует посетителей

Нарвский музей переживает всплеск посещаемости после открытия новых помещений старинного замка и посвященной ему новой постоянной экспозиции.
Новая экспозиция и отреставрированные помещения и галереи восточного флигеля Нарвского замка открылись для публики 19 июня. По словам директора Нарвского музея Иво Пости, особенно большой была посещаемость в первые два последующих дня - субботу и воскресенье. "Например, в субботу музей посетили 451 человек - это очень хороший результат, а всего за выходные - больше тысячи человек, так что все идет очень хорошо".
- Я только что ходил по залам - и послушал, что люди говорят: людям очень нравится, восторг и по архитектуре, и по выставке, - доволен Пости.
По наблюдениям сотрудников музея, среди посетителей больше всего так называемого внутреннего эстонского туриста, что естественно. Вторая многочисленная категория - туристы из Латвии и Литвы.
Иво Пости повторил, как говорил и неделей ранее, что пока завершаются некоторые окончательные доработки. Например, еще несколько недель может понадобиться на внедрение аудиогидов, которые будут доступны пока на пяти языках (эстонский, русский, английский, финский, латышский); отдельной платы за пользование аудиогидом не будет.
Среди посетителей обновившегося замка много и местных жителей - нарвитян, получивших свежий повод для посещения домашнего музея. Только-только вышедший из ворот нарвитянин Алексей оценил "прикольным" то, что в замке открыли много помещений, бывших ранее недоступными для посетителей.
- Да и новая экспозиция, в принципе, хорошо сделана - с достаточно современными штуками, - Алексей на ходу делится впечатлениям. - Я сам - любитель оружия, и мне понравилось, как его тут выставили.
Собеседник был в музее с почти четырехлетним ребенком, и малышу там было скучновато любоваться экспонатами, зато очень понравились современные мультимедийные нововведения - экраны, игры, светильники. Также очень понравился колодец "с чудищем" - так почудилось детскому воображению.
Масштабная реконструкция Нарвского замка была проведена в 2018-2020 годах ради открытия прежде закрытого для публики восточного флигеля и создания новой постоянной экспозиции. Это обошлось в более чем 4 миллиона евро, из которых 3,54 миллиона выделил Фонд регионального развития ЕС. Открытие обновленного замка первоначально планировалось летом 2019 года, потом срок отложили на осень-зиму, и в итоге - июнь 2020 года. Причинами задержки были вскрывавшиеся по ходу работ неожиданности и дополнительные сложности, которые в силу специфики исторического объекта нельзя было предвидеть.