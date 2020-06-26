Рост посещаемости радует обновившийся Нарвский музей, как и музей радует посетителей

Новая экспозиция и отреставрированные помещения и галереи восточного флигеля Нарвского замка открылись для публики 19 июня. По словам директора Нарвского музея Иво Пости, особенно большой была посещаемость в первые два последующих дня - субботу и воскресенье. "Например, в субботу музей посетили 451 человек - это очень хороший результат, а всего за выходные - больше тысячи человек, так что все идет очень хорошо".

- Я только что ходил по залам - и послушал, что люди говорят: людям очень нравится, восторг и по архитектуре, и по выставке, - доволен Пости.

По наблюдениям сотрудников музея, среди посетителей больше всего так называемого внутреннего эстонского туриста, что естественно. Вторая многочисленная категория - туристы из Латвии и Литвы.

Иво Пости повторил, как говорил и неделей ранее, что пока завершаются некоторые окончательные доработки. Например, еще несколько недель может понадобиться на внедрение аудиогидов, которые будут доступны пока на пяти языках (эстонский, русский, английский, финский, латышский); отдельной платы за пользование аудиогидом не будет.

Среди посетителей обновившегося замка много и местных жителей - нарвитян, получивших свежий повод для посещения домашнего музея. Только-только вышедший из ворот нарвитянин Алексей оценил "прикольным" то, что в замке открыли много помещений, бывших ранее недоступными для посетителей.

- Да и новая экспозиция, в принципе, хорошо сделана - с достаточно современными штуками, - Алексей на ходу делится впечатлениям. - Я сам - любитель оружия, и мне понравилось, как его тут выставили.

Собеседник был в музее с почти четырехлетним ребенком, и малышу там было скучновато любоваться экспонатами, зато очень понравились современные мультимедийные нововведения - экраны, игры, светильники. Также очень понравился колодец "с чудищем" - так почудилось детскому воображению.