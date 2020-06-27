Будучи мальчишкой, Майро Ряэск обнаружил в буфете у бабушки-дедушки фарфоровую чашку из президентского Оруского дворца в Тойла. По этой ценнейшей семейной реликвии он смоделировал чашки дымящегося кофе на большом столе дворцовой столовой. Это маленький эпизод большого путешествия во времени, ставшего возможным благодаря очкам виртуальной реальности.

Историк по образованию Майро Ряэск, являющийся учредителем фирмы спин-офф Тартуского университета и одним из создателей виртуального тура по Орускому дворцу в Тойла, не знает точно, как частичка сервиза из президентского дворца оказалась в их семье. Тем не менее он уверен, что еще мальчишкой подсознательно заразился мыслью о Тойла и Ору.

Аудиогид ведет рассказ на семи языках

Майро Ряэск. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Очки виртуальной реальности и аудиогиды выдают напрокат с прошлой пятницы в стеклянном павильоне, который волость установила у обращенной в сторону дворцовой площадки наружной двери Тойлаской гимназии. Прокат открыт со среды по воскресенье с 11 до 18 часов. Группам побольше рекомендуется бронировать посещение парка заранее. Билеты стоят 6-8 евро. Аудиогиды разговаривают на семи языках.

Разработчик новой туристической услуги, член правления тартуской фирмы "BlueRay" Майро Ряэск (на снимке) поблагодарил на открытии Тойласкую волость, Совет сотрудничества северо-восточного побережья, RMK, Департамент окружающей среды, Ида-Вирумааский кластер туризма и Тойласкую гимназию. "Нас сопровождал в Тойла очень теплый прием", - подтвердил он.