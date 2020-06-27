27 июня 2020, 0:00
ЧИТАТЬ
Оруский дворец: путешествие во времени уводит в летний день 1938 года
СТАТЬЮ
Будучи мальчишкой, Майро Ряэск обнаружил в буфете у бабушки-дедушки фарфоровую чашку из президентского Оруского дворца в Тойла. По этой ценнейшей семейной реликвии он смоделировал чашки дымящегося кофе на большом столе дворцовой столовой. Это маленький эпизод большого путешествия во времени, ставшего возможным благодаря очкам виртуальной реальности.
Историк по образованию Майро Ряэск, являющийся учредителем фирмы спин-офф Тартуского университета и одним из создателей виртуального тура по Орускому дворцу в Тойла, не знает точно, как частичка сервиза из президентского дворца оказалась в их семье. Тем не менее он уверен, что еще мальчишкой подсознательно заразился мыслью о Тойла и Ору.