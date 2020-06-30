На хуторе Рабаталу сыграют в футбол в грязи и посостязаются в убийстве комаров

Банно-приключенческий центр, который раньше назывался Тагаталу, а теперь по месту нахождения на восточной окраине болота Мурака носит название Рабаталу, организует 4 июля своеобразные олимпийские игры, взяв пример с финнов. Центральной ареной на необычных спортивных соревнованиях станет грязевая площадка длиной 50 метров, на которой сыграют в футбол и устроят лыжные гонки.

- В Финляндии эти виды спорта чрезвычайно популярны, - подтвердил хозяин хутора Рабаталу Рональдо Силдник, который раскопал и сровнял землю возле хутора, чтобы обустроить площадку для грязевого футбола. Во время игры на площадке будет слой воды толщиной около десяти сантиметров, а под ним - грязь, что затруднит бег за мячом.

В состязании на сырой и грязной площадке одновременно примут участие восемь человек, один из них - запасной игрок. Играть могут как мужчины, так и женщины.

После завершения футбольных матчей в грязи настанет очередь лыжников - в этой же самой грязи планируется устроить лыжные гонки на дистанции 100 метров. По грязи будут передвигаться на тех же лыжах, на которых бегают по обычной лыжной трассе. Лыжи выдаст хозяин хутора.

Смыв грязь с помощью мяэтагузеских добровольных пожарных, можно опробовать бани Рабаталу и поучаствовать в соревновании по убийству комаров. На площади один квадратный метр нужно за отведенное время прихлопнуть как можно больше комаров. Убитых насекомых соберут в банку и позднее сосчитают.