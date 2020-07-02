"Orthodox Singers" исполнит церковную музыку Сирии, Греции, Сербии и Древней Руси

"Orthodox Singers" - единственный коллектив в Эстонии, который занимается православной музыкой на профессиональном уровне. Он основан в 1989 году выпускником Таллиннской консерватории Валерием Петровым, который по сей день является бессменным дирижером и художественным руководителем. Коллектив широко известен как исполнитель православной музыки в Эстонии и за рубежом. Главным творческим направлением является ранняя, редко звучащая в концертном исполнении православная духовная музыка. За 30 лет своего существования ансамбль успел побывать с гастролями в США, Ливане и даже на Фарерских островах.