"Orthodox Singers" исполнит церковную музыку Сирии, Греции, Сербии и Древней Руси

В четверг, 2 июля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры выступит известный эстонский хоровой коллектив "Orthodox Singers". Концерт проходит в рамках фестиваля "Музыка семи городов", вход - бесплатный.
"Orthodox Singers" - единственный коллектив в Эстонии, который занимается православной музыкой на профессиональном уровне. Он основан в 1989 году выпускником Таллиннской консерватории Валерием Петровым, который по сей день является бессменным дирижером и художественным руководителем. Коллектив широко известен как исполнитель православной музыки в Эстонии и за рубежом. Главным творческим направлением является ранняя, редко звучащая в концертном исполнении православная духовная музыка. За 30 лет своего существования ансамбль успел побывать с гастролями в США, Ливане и даже на Фарерских островах.
Этот коллектив - лауреат многих международных конкурсов и постоянный участник европейских фестивалей, обладатель специального приза "За минимализм в музыке". Валерий Петров добивается максимальной проработки до мельчайших деталей, а виртуозная техника дирижирования в сочетании с глубоким пониманием духовной сущности музыки и творческого замысла композитора, глубокое внимание к каждому слову в песнопениях, безукоризненное чувство стиля отличают исполнительскую манеру "Orthodox Singers".
В предстоящей программе прозвучит церковная музыка Сирии, Греции, Сербии и Древней Руси.