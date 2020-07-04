В галерее отеля мызы Мяэтагузе можно купить причудливое творение

В галерее отеля мызы Мяэтагузе до конца лета будет открыта выставка-продажа картин Маргуса Бамберга. Сам художник называет свой стиль "царапанием".
Руководитель отеля мызы Мяэтагузе Терье Раттур сказала, что работы Маргуса Бамберга выставлялись в галерее и раньше.
- В тот раз люди захотели купить его работы и мы сводили интересующихся с художником. Теперь мы решили устроить выставку-продажу. Работы Бамберга очень необычные. Здорово, что у нас есть такой художник, - сказала Раттур.
- Я называю свой стиль царапанием, ведь, рисуя, надо следовать правилам, композиции, модным стилям и прочему тому подобному. У меня в одной руке - чашка кофе, а в другой - водостойкий фломастер, и начиная картину, я еще не знаю, чем закончится дело. Пишу для собственного удовольствия, не думая о том, понравится ли кому-нибудь результат. Мне самому должно быть интересно, - отметил Маргус Бамберг.
Он признался, что устраивает выставки чисто из тщеславия.
- И что там таить, находятся люди, желающие приобрести мои картины. Хотя один из посетителей выставки прямо сказал когда-то: очень интересно, но себе такую не хотел бы. Лучшее признание для меня! Я не использую краски и названия, ведь они имеют наводящий характер. В Мяэтагузе развесил случайную подборку работ. На вахте отеля есть каталог моих работ, в нем интересующийся может найти дополнительный материал для просмотра, - сказал художник.