В галерее отеля мызы Мяэтагузе можно купить причудливое творение

Руководитель отеля мызы Мяэтагузе Терье Раттур сказала, что работы Маргуса Бамберга выставлялись в галерее и раньше.

- В тот раз люди захотели купить его работы и мы сводили интересующихся с художником. Теперь мы решили устроить выставку-продажу. Работы Бамберга очень необычные. Здорово, что у нас есть такой художник, - сказала Раттур.

- Я называю свой стиль царапанием, ведь, рисуя, надо следовать правилам, композиции, модным стилям и прочему тому подобному. У меня в одной руке - чашка кофе, а в другой - водостойкий фломастер, и начиная картину, я еще не знаю, чем закончится дело. Пишу для собственного удовольствия, не думая о том, понравится ли кому-нибудь результат. Мне самому должно быть интересно, - отметил Маргус Бамберг.

Он признался, что устраивает выставки чисто из тщеславия.