В Силламяэ откроют городской лагерь и соберут трудовую дружину

Городской лагерь будет действовать с 27 июля по 7 августа. Организаторы планируют сформировать до 12 групп, девять из них со спортивным уклоном. Для участников будут организованы разнообразная спортивная деятельность, игры, экскурсии, а также питание в столовой гимназии. Десятидневное пребывание в лагере обойдется в сумму 60 евро для жителей Силламяэ. Желающих из других самоуправлений тоже могут принять, но уже за 100 евро.