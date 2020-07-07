В Силламяэ откроют городской лагерь и соберут трудовую дружину

Силламяэское городское управление поддержало деятельность городских лагерей на сумму почти 6000 евро, а на работу молодежной дружины выделили 4300 евро.
Городской лагерь будет действовать с 27 июля по 7 августа. Организаторы планируют сформировать до 12 групп, девять из них со спортивным уклоном. Для участников будут организованы разнообразная спортивная деятельность, игры, экскурсии, а также питание в столовой гимназии. Десятидневное пребывание в лагере обойдется в сумму 60 евро для жителей Силламяэ. Желающих из других самоуправлений тоже могут принять, но уже за 100 евро.
В августе в городе свежих морских ветров будет действовать молодежная трудовая дружина, которую традиционно организует "Edukad Sillamäe Noored - ESN". Две смены по 15 человек сформируют из местных ребят, которые будут заняты работами по благоустройству города. Городское управление выделит 4300 евро на выплату заработной платы участникам молодежной дружины. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте городского управления: www.sillamae.ee.