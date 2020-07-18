Сб, 18.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ида-Вирумаа остается без запланированной крупной инвестиции

"Viru Keemia Grupp" постарается использовать результаты анализа рентабельности для повышения качества сланцевого масла, чтобы зарабатывать с каждой тонны масла несколько дополнительных долларов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Решение "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" отказаться от строительства завода по предварительному рафинированию сланцевого масла оставляет Ида-Вирумаа без инвестиции в размере 650 миллионов евро, 100 прямых рабочих мест, а также ставит под сомнение целесообразность строительства планируемого водородного завода.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Госкомпания "Eesti Energia" и фирма "Viru Keemia Grupp" ("VKG") решили отказаться от плана строительства в Ида-Вирумаа завода по предварительному рафинированию сланцевого масла, стоимость которого оценивалась в 650 миллионов евро, поскольку в текущей рыночной ситуации это невыгодно.

Завод по предварительному рафинированию сланцевого масла

  • Общий объем инвестиций - около 650 млн. евро
  • Производственная мощность - 1,6 млн. тонн масла в год
  • Количество рабочих мест - около 100
  • Строительство завода планировалось начать в 2021 году, а производство - в 2024 году

"Eesti Energia" и "VKG"

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