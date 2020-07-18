Ида-Вирумаа остается без запланированной крупной инвестиции

"Viru Keemia Grupp" постарается использовать результаты анализа рентабельности для повышения качества сланцевого масла, чтобы зарабатывать с каждой тонны масла несколько дополнительных долларов.

Решение "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" отказаться от строительства завода по предварительному рафинированию сланцевого масла оставляет Ида-Вирумаа без инвестиции в размере 650 миллионов евро, 100 прямых рабочих мест, а также ставит под сомнение целесообразность строительства планируемого водородного завода.