Вт, 21.07.2020
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Тамара Луйгас намерена добиться своего восстановления на посту руководителя спортшколы через суд

Тамара Луйгас находит, что конкурс на замещение должности директора спортшколы был нечестным и поэтому ей надо дать возможность продолжить руководить спортшколой.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Исполнявшая с конца февраля до середины июля обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамара Луйгас оспорила результаты нового конкурса на замещение должности директора, а также расторжение с ней трудового договора, и намерена через суд добиваться своего восстановления в должности до того момента, как решение суда вступит в силу.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

15 июля Йыхвиское волостное управление, согласно итогам конкурса, назначило новым директором спортшколы Айвара Сурва и с 16 июля расторгло трудовые отношения с Тамарой Луйгас. Луйгас ходатайствует перед Тартуским административным судом о применении первоначальной правовой защиты, а это значит, что до тех пор, пока не вступит в силу решение суда по данному спору, она смогла бы продолжить руководить спортшколой.

В поданном суду заявлении Луйгас опирается на опубликованный членом волостного собрания Кайей Калдвеэ в "Facebook" еще до окончания конкурса комментарий, из которого можно сделать вывод, что победитель конкурса уже известен и им является Сурва. Поэтому конкурс, по оценке Луйгас, был нечестным и его результат следует отменить.

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