Тамара Луйгас намерена добиться своего восстановления на посту руководителя спортшколы через суд

15 июля Йыхвиское волостное управление, согласно итогам конкурса, назначило новым директором спортшколы Айвара Сурва и с 16 июля расторгло трудовые отношения с Тамарой Луйгас. Луйгас ходатайствует перед Тартуским административным судом о применении первоначальной правовой защиты, а это значит, что до тех пор, пока не вступит в силу решение суда по данному спору, она смогла бы продолжить руководить спортшколой.