Старый учебный корпус центра профобразования исчезнет с уличной картинки Йыхви

Предыдущие два года А-корпус не использовался. Последней в нем временно размещалась в период ремонта своего школьного здания Йыхвиская русская основная школа. Йыхвиские волостные власти собирались также перевести сюда с сентября на два года на время строительства нового школьного здания Йыхвискую основную школу, но этот план провалился, когда весной выяснилось, что в помещениях старого корпуса распространился плесневый грибок.