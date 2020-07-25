Сб, 25.07.2020
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Старый учебный корпус центра профобразования исчезнет с уличной картинки Йыхви

Построенный 70 лет назад дом, в котором профессию изучили десятки тысяч молодых людей, осенью будет снесен, а на его месте построят парковку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ида-Вирумааский центр профобразования снесет старый учебный корпус на улице Кутсе в Йыхви, куда планировали временно перевести Йыхвискую основную школу, и на его месте построит парковку и авторемонтную мастерскую.

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Предыдущие два года А-корпус не использовался. Последней в нем временно размещалась в период ремонта своего школьного здания Йыхвиская русская основная школа. Йыхвиские волостные власти собирались также перевести сюда с сентября на два года на время строительства нового школьного здания Йыхвискую основную школу, но этот план провалился, когда весной выяснилось, что в помещениях старого корпуса распространился плесневый грибок.

Взамен появится парковка 

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