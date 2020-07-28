В Кохтла-Ярве откроется детская школа программирования "Edukoht"

Школа "Edukoht" открылась в Нарве в начале марта и в первые пару недель успела сформировать сплоченное сообщество менторов и учеников. По словам основателей, именно это помогло молодому стартапу пережить коронакризис. Перейдя на онлайн-обучение, они не только не потеряли большую часть учеников, но и нашли много новых. Сейчас в списках почти 90 учеников, и он каждую неделю пополняется. По словам одного из основателей школы Георгия Соколова, ученики общаются с менторами и вне занятий - играют в игры и посещают мероприятия. А некоторые уже даже помогают на занятиях, объясняя материал другим ребятам, и хотят в будущем стать менторами.