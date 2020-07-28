Вт, 28.07.2020
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В Кохтла-Ярве откроется детская школа программирования "Edukoht"

Уроки в школе программирования проходят азартно.

ФОТО: Частный архив

В субботу, 8 августа в 17.00 в Славянской школе Кохтла-Ярве можно поучаствовать в битве роботов и увлекательной викторине - так пройдет презентация нарвской детской школы программирования "Edukoht".

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Школа "Edukoht" открылась в Нарве в начале марта и в первые пару недель успела сформировать сплоченное сообщество менторов и учеников. По словам основателей, именно это помогло молодому стартапу пережить коронакризис. Перейдя на онлайн-обучение, они не только не потеряли большую часть учеников, но и нашли много новых. Сейчас в списках почти 90 учеников, и он каждую неделю пополняется. По словам одного из основателей школы Георгия Соколова, ученики общаются с менторами и вне занятий - играют в игры и посещают мероприятия. А некоторые уже даже помогают на занятиях, объясняя материал другим ребятам, и хотят в будущем стать менторами.

Расстояние не помеха

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