На восстановление футбольной площадки уйдет не меньше двух лет

Весной "СП" писало о том, что бывший школьный стадион около Вахтраского центра творчества городские власти Кохтла-Ярве планируют восстановить для проведения тренировок юных футболистов из академии, открытой при спортклубе "Зенит".
Но никаких активных действий здесь не видно. Советник по развитию Кохтла-Ярвеского горуправления Валерий Корб сказал, что процесс запущен и продолжается, но на подготовку поля еще потребуется время.
- Придется неоднократно скашивать траву, чтобы выровнять площадку, - комментирует он. - Недавно приезжали из Таллинна специалисты по футбольным полям, дали свои рекомендации. На восстановление естественного травяного покрытия кроме нынешнего, скорее всего, потребуется еще одно лето.
Зато спортивный зал в Вахтраском центре футболисты смогут задействовать быстрее - необходимый ремонт обещают выполнить в ближайшее время.