На восстановление футбольной площадки уйдет не меньше двух лет

Но никаких активных действий здесь не видно. Советник по развитию Кохтла-Ярвеского горуправления Валерий Корб сказал, что процесс запущен и продолжается, но на подготовку поля еще потребуется время.

- Придется неоднократно скашивать траву, чтобы выровнять площадку, - комментирует он. - Недавно приезжали из Таллинна специалисты по футбольным полям, дали свои рекомендации. На восстановление естественного травяного покрытия кроме нынешнего, скорее всего, потребуется еще одно лето.