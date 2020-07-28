Вт, 28.07.2020
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На восстановление футбольной площадки уйдет не меньше двух лет

Вахтраский центр творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Весной "СП" писало о том, что бывший школьный стадион около Вахтраского центра творчества городские власти Кохтла-Ярве планируют восстановить для проведения тренировок юных футболистов из академии, открытой при спортклубе "Зенит".

Но никаких активных действий здесь не видно. Советник по развитию Кохтла-Ярвеского горуправления Валерий Корб сказал, что процесс запущен и продолжается, но на подготовку поля еще потребуется время.

- Придется неоднократно скашивать траву, чтобы выровнять площадку, - комментирует он. - Недавно приезжали из Таллинна специалисты по футбольным полям, дали свои рекомендации. На восстановление естественного травяного покрытия кроме нынешнего, скорее всего, потребуется еще одно лето.

Зато спортивный зал в Вахтраском центре футболисты смогут задействовать быстрее - необходимый ремонт обещают выполнить в ближайшее время.

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